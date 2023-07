Innovation et transition énergétique – Le labo flottant de l’EPFL fend les eaux du Léman Expérimentant des technologies de pointe, le «Dahu», prototype de bateau solaire hybride, s’est offert une sortie sur le lac. David Genillard

Le «Dahu» a volé au large du port de Vidy, jeudi. 24 Heures/Christian Brun

Ses formes atypiques ont déjà eu l’occasion d’étonner les baigneurs monégasques. Les occasions d’apercevoir le Dahu sur les eaux du Léman sont en revanche plus rares. Jeudi, l’engin s’est offert une sortie sur le Léman. Dès qu’il accélère et se met à voler sur les flots, on comprend au premier regard d’où lui vient son sobriquet: asymétrique, une «patte» plus courte que l’autre avec sa coque, et son foil principal d’un côté et son foil latéral de l’autre, le bateau s’inspire des praos polynésiens.