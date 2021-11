Projet national forestier – Le laboratoire est entré en action dans les bois d’Apples Un hectare de forêt a déjà été déboisé et 2700 arbres plantés afin d’étudier leur évolution dans le climat de demain. Sarah Rempe

À Apples, 2700 arbres ont été plantés dans le but de découvrir comment ils résistent à un climat toujours plus chaud et sec. Sarah Rempe

Le visage paisible du Bois de Saint-Pierre a pris un sacré coup ces derniers mois. «Ce n’est vraiment pas commun d’effectuer des coupes rases de plus d’un hectare en pleine forêt, donc c’est sûr que ça choque au premier regard», confirme Marc-André Silva, inspecteur des forêts à la Direction générale de l’environnement (DGE).

Mais c’est pour la bonne cause, l’évolution climatique et la sauvegarde des forêts, que les bois ont été «amputés» d’une partie de leurs arbres.

En effet, il y a un an, l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), l’Office fédéral de l’environnement, 20 offices cantonaux des forêts et des exploitations forestières s’associaient pour mettre en place ce projet sans précédent dans 57 lieux du pays, dont Apples. Au cœur de cette étude, un seul objectif: découvrir quel climat convient à une essence d’arbre particulière et où elle atteint ses limites.

Première étape

La semaine dernière, 2700 arbres ont été plantés sur le terrain déboisé. Chêne parisien, sapin croate, les essences et les provenances sont multiples.

«Nous voulons étudier comment certaines espèces qui viennent de climats plus chauds et secs peuvent s’acclimater ici, explique Barbara Moser, cheffe du projet et collaboratrice au WSL. Le but étant de définir le visage de la forêt de demain.»

«Le but est de définir le visage de la forêt de demain.» Barbara Moser, cheffe du projet et collaboratrice au WSL

Avec plusieurs degrés supplémentaires prévus ces prochaines décennies, les bois du pays vont drastiquement changer et, pour conserver ces espaces boisés indispensables tant à la biodiversité qu’à l’économie forestière et au bien-être humain, il est nécessaire d’anticiper les changements au plus tôt.

«Les gardes forestiers ont besoin de savoir où ils vont et ce qu’il faut planter, développe Marc-André Silva. Cette étude nous donnera la bonne direction à suivre.»

Il faudra tout de même faire preuve de patience mais les premiers résultats probants pourraient déjà intervenir ces prochaines années.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.