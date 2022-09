Mon animal et moi – Le labrador «Bouly» déborde d’un amour qui guérit tout Après un deuil brutal, Véronique a retrouvé goût à la vie grâce à son chien, avec qui elle entretient une relation fusionnelle. Namya Bourban

Véronique fond face au regard «intense» de son chien «Bouly». Il a tellement d’énergie qu’il n’est pas facile de le faire tenir en place pour la photo. YVAIN GENEVAY

Véronique n’a pas le temps de s’ennuyer avec son chien Bouly, qui nous accueille en grande pompe. Difficile pour ce labrador de contenir son excitation et de ne pas tenter de grimper sur le canapé. «Il n’a plus le droit d’y monter, explique sa maîtresse. Ça ne me disait plus rien de passer l’aspirateur deux fois par jour. Pour le reste de l’appartement, ce n’est pas grave, ça va avec la responsabilité de prendre un chien.» Âgé de 4 ans, l’adorable labrador est «encore très agité». Et ça se voit. Il respire fort, jette un œil de tous les côtés et court après les mouches pour s’amuser.