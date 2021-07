Météo exécrable – Le lac de Bienne gorgé de bois flottants Plus de 1000 m³ de branches et de troncs charriés par l’Aar et la Sarine ont déjà été repêchés. Il en reste en tout cas la même quantité. Frédéric Ravussin

La navigation est interdite sur les lacs de Neuchâtel et Morat depuis vendredi. Et même deux jours plus tôt sur celui de Bienne. En cause, les cotes historiques atteintes ces derniers jours et les dégâts que peuvent occasionner sur les berges les vagues provoquées par les bateaux. Mais aussi le danger que représentent les bois flottants pour les embarcations. C’est vrai partout. Et plus particulièrement encore sur le lac de Bienne, vers lequel l’Aar et la Sarine, via le canal de Hagneck, ont charrié de centaines de mètres cubes de branches et de troncs d’arbres.

«Nous avons déjà sorti 2000 m³ de bois des trois grands lacs bernois, la moitié du lac de Bienne. Nous estimons qu’au total, il y a 4000 m³ à évacuer. Et nous savons qu’il reste encore des grands arbres qui représentent un danger considérable», a expliqué mercredi après-midi à Douanne (BE) Mike Jungi, responsable de la police du lac bernoise. Pour montrer l’ampleur de ces travaux et l’urgence dans laquelle ils sont entrepris, les autorités policières et l’Office des eaux et des déchets, avec qui elles collaborent, avaient convié la presse au débarcadère de la police du lac pour une démonstration saisissante de repêchage et débitage.

Depuis un mois

Le début de l’opération ne date pas d’hier. Ni d’avant-hier. Mais d’il y a un mois environ, quand les premiers orages violents se sont abattus sur la Suisse. Deux barrages flottants de 400 mètres ont été montés quelques mètres après l’embouchure du canal et avant l’écluse de Bienne, par où l’Aar ressort du lac en direction du Seeland.

«Nous devons agir le plus vite possible, car l’accumulation de troncs et autres déchets ainsi que le débit du canal ont pour conséquence que certains d’entre eux franchissent le barrage et se dispersent dans le lac et dans les roselières, ce qui complexifie leur repêchage», poursuit Melchior Dodel, de l’Office des eaux et des déchets. Le pire scénario – évité jusqu’ici – serait que du bois flottant s’amoncelle devant les installations de régulation en entravant le flux de l’eau.

«Ces travaux pourraient encore durer des jours, voire des semaines, en fonction de la météo.» Christoph Gnägi, porte-parole de la police cantonale bernoise

Une fois rapperché, le bois flottant est acheminé vers des installations de valorisation, transformé en combustible pour chauffage à distance ou composté. «Ces travaux pourraient durer encore des jours, voire des semaines, en fonction des conditions météo», souligne Christoph Gnägi, porte-parole de la police cantonale bernoise. Les orages attendus en fin de semaine ne devraient pas arranger leurs affaires.

