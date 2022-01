Activité hivernale – Le lac de Joux est ouvert au patinage Le plan d’eau n’est pas totalement gelé, mais trois secteurs sont néanmoins accessibles pour les amateurs de marche sur glace et de glisse, patins aux pieds. Une première depuis trois ans. Frédéric Ravussin

Trois secteurs du lac de Joux sont ouverts au patinage, dont la rade du Pont. JEAN-PAUL GUINNARD

Trois ans plus tard, c’est presque un événement. Ce week-end, il sera enfin possible de patiner et de marcher sur le lac gelé, à la vallée de Joux. Ou plutôt sur les lacs gelés. Le lac Ter, accessible depuis le village du Séchey, est en effet ouvert à ces pratiques hivernales appréciées depuis deux semaines. Et à cette surface somme toute modeste, s’ajoutent désormais trois secteurs du lac de Joux.

«La rade du Pont, la tête du lac au Sentier et le secteur Vers-chez-Grosjean aux Bioux sont ouverts au public.» Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux tourisme

Les températures très hivernales de ces dernières nuits étoilées – il a fait entre –14° et –15° cette semaine, –9° dans la nuit de jeudi à vendredi – et l’absence de vent ont permis la création d’une couche de glace suffisamment épaisse. «La rade du Pont, la tête du lac au Sentier et le secteur Vers-chez-Grosjean aux Bioux sont ouverts au public, même si une ouverture totale du lac n’est pour l’heure pas possible, car il reste quelques secteurs d’eau», explique Cédric Paillard, directeur de Vallée de Joux tourisme.

Une première depuis 2019

Jamais depuis février 2019 le lac n’avait offert les conditions de sécurité nécessaires pour laisser les amateurs de glisse sur glace s’y aventurer. En raison des conditions sanitaires liées à la pandémie, l’accès au lac n’aurait de toute façon pas été autorisé l’hiver dernier.

Il devrait donc y avoir foule à la vallée de Joux les 29 et 30 janvier. Et si les acteurs touristiques recommandent de privilégier les transports publics pour y accéder, la route du lac a été mise en sens unique entre Le Sentier et Les Esserts-de-Rive, afin d’y permettre le stationnement en épi.

