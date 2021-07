[18/42] À Vaud l’eau – Le lac de Saint-Léonard est unique par sa taille et sa formation Balade sur les flots cristallins valaisans de la plus grande étendue aquatique souterraine d’Europe, dont la grotte s’est creusée in situ. Rebecca Mosimann

Le lac souterrain de Saint-Léonard mesure 300 mètres de long. Olivier Maire

À une trentaine de mètres de profondeur sous le vignoble valaisan, la température de l’air flirte avec les 15 degrés et les yeux s’habituent lentement à l’obscurité.

Miroir translucide jouant avec les différentes couleurs des éclairages fixés sur la roche, le lac de Saint-Léonard s’impose au visiteur comme une exception géologique de par sa formation.

Unique par sa taille aussi, puisqu’il est l’un des plus grands d’Europe avec ses 300 mètres de longueur et 24 millions de litres d’eau. Au niveau mondial, celui qui décroche la première place se situe en Namibie.

«Il mesure quatre terrains de football, explique Gérald Favre, hydrogéologue et spéléologue. Je l’ai exploré dans les années 80 avec des amis sud-africains. Il y en a d’autres aux États-Unis mais ils sont peu nombreux.»

Cette exception valaisanne se visite depuis 1949 et accueille actuellement quelque 80’000 visiteurs par année, détaille son directeur Cédric Savioz.

Les anciennes barques en bois construites par le tonnelier du village et qui prenaient régulièrement l’eau ont laissé la place à de grandes embarcations modernes qui emmènent les touristes pour des tours guidés de trente minutes.

«Le lac de Saint-Léonard ne s’est pas créé de la même manière que la plupart des grottes de Suisse.» Gérald Favre, hydrogéologue et spéléologue

La grotte a été explorée la première fois en 1943 par deux membres de la Société suisse de spéléologie lorsque le niveau de l’eau à l’intérieur avait légèrement baissé. Trois ans plus tard, un tremblement de terre de 6,1 sur l’échelle de Richter provoque d’importantes fissures dans les parois latérales.

«Cela a fait baisser davantage le niveau de l’eau du lac, qui s’est depuis stabilisé et est devenu navigable», raconte le directeur.

Les trois types de roches présents dans la grotte du lac de Saint-Léonard: le marbre (au fond), le gypse, plus clair (au centre) et le schiste, plus sombre (devant). Olivier Maire

«Le lac de Saint-Léonard ne s’est pas créé de la même manière que la plupart des grottes de Suisse. Il s’est creusé in situ, précise Gérald Favre. Ce n’est pas une rivière souterraine qui a coulé dans des roches calcaires et qui à son contact a creusé par érosion chimique (et non mécanique) la grotte, comme c’est le cas à Vallorbe ou à Saint-Maurice (lire l’encadré). Ici, le site est composé d’autres types de pierres.»

La cavité contient latéralement deux roches dures, du schiste et du marbre, et entre les deux, du gypse, très poreux. «L’eau en provenance de la montagne et des vignes s’est infiltrée et a progressivement dissous le gypse par son acidité.»

Aujourd’hui, elle pénètre par des cheminées, d’anciennes grosses fissures formées dans cette roche corrodée. Une carrière située juste à côté exploite toujours ces pierres typiques de cette région.

La Grotte aux fées à Saint-Maurice Afficher plus Au fond de la Grotte aux fées à Saint-Maurice se situe un mini-lac sous une cascade haute de 77 mètres. Chantal Dervey Sur la route vers Saint-Léonard, un autre lac souterrain (beaucoup plus petit celui-là) peut être visité à la Grotte aux fées de Saint-Maurice. Cette dernière s’est créée à partir d’une rivière souterraine qui a érodé la roche calcaire jusqu’à façonner des galeries. Ici, la visite se fait individuellement le long d’un sentier didactique d’un demi-kilomètre. Une chasse au trésor est proposée aux enfants. La promenade souterraine d’une heure environ longe la rivière dans une galerie éclairée jusqu’à atteindre le mini-lac situé sous une imposante cascade de 77 mètres de hauteur. Le site a été ouvert aux touristes dès 1864 par un chanoine de l’abbaye de Saint-Maurice. Accès: route du Chablais 1 à Saint-Maurice. Ouverture en juillet et août, tous les jours de 10 h à 18 h. www.grotteauxfees.ch

Sur la voûte de la grotte, des points d’ancrage bien visibles ont été fixés afin de la stabiliser. Suite à la découverte d’importants problèmes d’infiltration, des travaux conséquents ont été entrepris en 2003 de manière à sécuriser les lieux.

«Une natte a même été installée au fond du lac pour colmater les brèches», précise Cédric Savioz. Le niveau de l’eau est stable aujourd’hui, l’excédent s’échappant dans la nappe phréatique. Le site reste toutefois surveillé à l’aide de capteurs installés sur la roche et qui permettent de mesurer l’extension des failles.

Dans le coin le plus profond du lac, des truites arc-en-ciel nagent à la surface en espérant recevoir leur repas. Olivier Maire Vestige d’une ancienne barque en bois au fond de l’eau. Olivier Maire 1 / 2

Les visiteurs attentifs apercevront au fond de l’eau l’épave d’une ancienne barque en bois. Un peu plus loin, là où le lac est le plus profond (environ une dizaine de mètres), des truites arc-en-ciel tournent à la surface en espérant recevoir leur repas.

«Elles ont été introduites à l’origine pour vérifier la qualité de l’eau», raconte Cédric Savioz. Mais elles ne sont pas les seules habitantes des lieux à l’année puisque plusieurs chauves-souris y ont aussi élu domicile. «Elles sortent le soir en été pour aller chasser.»

La statue de la Vierge Marie veille sur les lieux à l’entrée d’un ancien éboulement tout au fond de la grotte. Olivier Maire

Tout au fond de la grotte restent visibles les vestiges d’anciens éboulements. «C’est l’entrée d’une galerie de près de 300 mètres qui peut être explorée uniquement par des spéléologues.»

Depuis la barque, on y distingue une statue de la Vierge Marie, perdue puis retrouvée après le tremblement de terre et devenue, depuis, protectrice du lac.

Les eaux souterraines de Suisse originaires des grottes sont des ressources très largement sous-exploitées, regrette l’hydrogéologue. «Ces eaux sont consommables grâce à des techniques d’ultrafiltration. Certaines communes, comme Savièse ou Conthey, les utilisent déjà.»

Côté exploration, le sous-sol offre aux spéléologues un terrain de découverte infini. «En Suisse, 20% du territoire est composé de calcaire, donc de grottes potentielles, et il y en a aussi très haut en altitude. Nous n’en avons repéré même pas la moitié.

Le défi est de trouver les plus grandes grottes dans les massifs. C’est bien de laisser quelque chose à explorer à la génération suivante», plaisante Gérald Favre.

Infos pratiques Afficher plus Concerts: outre les visites du lac (à réserver sur le site internet et d’une durée de trente minutes), la grotte propose des concerts pendant les soirées d’été. «L’acoustique y est excellente», souligne son directeur Cédric Savioz. Les musiciens jouent live depuis leur propre barque tandis que les spectateurs les écoutent à quelques mètres dans une deuxième embarcation. Honneur au classique en juillet et août avec trois concerts à l’affiche: le musicien français Xavier Phillips interprétera l’ensemble des Suites de Bach pour violoncelle seul mercredi 28 juillet et vendredi 30 juillet. Le 18 août, Gyula et Barnabás Stuller joueront des duos pour deux violons de Bach, Bartók ou encore Rameau. Accès: rue du Lac 21 à Saint-Léonard (VS). Rens.: 027 203 22 66. En train (via Sion). En voiture (100 km depuis Lausanne). Ouverture en juillet et août tous les jours de 9 h à 17 h 30. www.lac-souterrain.com

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.