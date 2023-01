Production laitière – Le lait, ce produit de base de plus en plus recherché Les fromageries de Granges-Marnand et Grandcour ont récemment lancé des avis de recherche pour retrouver des producteurs. Sébastien Galliker

Pour remplacer le lait perdu à la suite de l’arrêt d’une ferme, la société de fromagerie de Grandcour (ici le fromager Jean-Daniel Jäggi avec Mathias Mayor, président) a publié une petite annonce dans la presse locale. CELLA FLORIAN

Connue pour la qualité de son Gruyère AOP, choisi en 2021 comme fromage du Conseil d’État, la fromagerie de Grandcour produit aussi des spécialités que sont Le Bon Vaudois et le Broyard. Mais il faudra attendre encore quelques semaines aux amateurs de la première des deux spécialités avant de pouvoir la déguster à nouveau. Le Bon Vaudois est en rupture de stock. «À cause de la sécheresse de l’été, les vaches ont produit moins de lait. J’ai donc concentré mon travail sur la production de mon quota de Gruyère AOP et j’ai arrêté ces spécialités que je produisais avec le surplus de lait, de manière temporaire», explique Jean-Daniel Jäggi.