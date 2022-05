Le LHC lance sa fondation – Le Lausanne HC au service des enfants défavorisés Dans le cadre de son centenaire, le club vaudois organise ce jeudi la «Nuit des Étoiles», qui frappe les trois coups d’un programme à visée caritative. Pierre-Alain Schlosser

Les joueurs du LHC serviront les quelque 230 convives de la Vaudoise aréna. LDD

Le symbole est fort. Ce jeudi soir, lors de la toute première «Nuit des étoiles», dix-huit joueurs du LHC troqueront leur équipement de guerriers de la glace contre une tenue de serveur. Ce sont eux qui assureront le service, à la Vaudoise aréna, lors d’un repas qui lancera officiellement la Fondation LHC.

«Nous avons un programme social destiné au soutien des enfants hospitalisés et défavorisés.» Emmanuelle Gavillet, coordinatrice événements au LHC

«La mission principale est la promotion du hockey sur glace, note Emmanuelle Gavillet, coordinatrice événements au LHC. Nous avons aussi un programme social destiné au soutien des enfants hospitalisés et défavorisés, notamment par la visite des joueuses et joueurs du club auprès d’enfants dans des hôpitaux et institutions. Nous inviterons également des jeunes à suivre un match à la Vaudoise aréna. Le troisième programme veut inciter la pratique du sport, de façon globale. Par exemple, nous poserons notre tente à Bellerive pour présenter une initiation aux sports d’été.»

Susciter la curiosité

Autre idée intéressante de la fondation: inciter les jeunes souvent rivés aux écrans de leur ordinateur ou de leur téléphone portable à sortir de leurs habitudes. «On aimerait susciter la curiosité, en faisant venir les jeunes dans notre centre sportif (ndlr: sports de glace, piscine, escrime, tennis de table), poursuit Emmanuelle Gavillet. À travers une campagne digitale, on ambitionne de leur faire découvrir la pratique du sport en passant du virtuel au réel.»

Lors du lancement de la fondation, 230 invités pourront notamment applaudir cinq jeunes talents de l’académie du LHC, lesquels recevront chacun une étoile pour récompenser une attitude ou un exploit sportif.

