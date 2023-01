Troisième revers de rang – Le Lausanne HC coule toujours un peu plus Les Lions ont subi une véritable gifle (6-0) sur la glace de Zoug mercredi soir. Une déconvenue de plus cette saison. Ruben Steiger Zoug

Les Lausannois ont vécu une soirée cauchemardesque contre Zoug. KEYSTONE/Urs Flueeler

Deux jours après sa piètre prestation sur la glace de Lugano, le LHC avait à cœur de retrouver le chemin de la victoire et surtout de poursuivre son improbable bonne série contre Zoug. C’était le plan espéré. La réalité a été totalement différente puisque les Lions ont reçu une véritable claque et une leçon de réalisme par le double champion de Suisse en titre, ratant ainsi une occasion de recoller à Langnau (12e avec 40 points) et Ambri (11e avec le même total). À 19 journées de la fin de la saison régulière, la situation devient chaque jour plus urgente pour un Lausanne qui figure à l’avant-dernier rang (37 points).