Passage à vide – Le Lausanne HC doit briser le cercle vicieux. Mais comment?

Comment raconter l’indicible, analyser l’insondable, saisir l’impalpable? Il y a un truc qui ne tourne pas rond chez ce Lausanne HC. Ou alors un truc qui tourne en rond et qui, de revers en déceptions, commence à faire planer l’idée d’un cercle vicieux. Oui, les joueurs de John Fust ont montré de bonnes choses, vendredi soir à Berne. Ils ont fait jeu égal longtemps, ils ont mené au score (2-1 jusqu’à la mi-match), ils même ont semblé en mesure d’enfoncer le clou. Mais ils se sont retrouvés le nez dans la porte, avec une quatrième défaite (3-2) consécutive en bandoulière.

Comment inverser la tendance, gripper cette roue maléfique? «On se pose la question à chaque fois, soupire l’attaquant Tim Bozon. C’est toujours un peu le même sentiment: on fait des bons matches, on n’est jamais vraiment dominés, mais on n’arrive pas à trouver le moyen de gagner - c’est comme ça depuis le début de la saison. Ce soir (vendredi), j’ai bien aimé ce qu’on a fait à cinq contre cinq. Mais il y a toujours ce petit truc qui fait qu’on perd ou qu’on n’arrive pas à gagner. C’est frustrant, parce que tout le monde travaille très fort, avec beaucoup d’envie.»

«On sait que la psychologie joue un gros rôle dans le sport. Nous, on n’est pas en confiance.» Jason Fuchs, attaquant du LHC

Après une telle défaite, en général, les joueurs n’ont guère envie de parler. Là, les mots coulent, mieux que les pucks. Comme s’il y avait des choses à expulser. «Ce n’est jamais évident de se retrouver dans une telle situation, surtout quand il y a pas mal d'attentes autour de l’équipe et que ça ne se passe pas comme on aimerait, explique Jason Fuchs, auteur du 1-1 peu après son retour de pénalité et l’ouverture du score bernoise (4e). On sait que la psychologie joue un gros rôle dans le sport, on le voit avec ces équipes en confiance, à qui tout réussit. Nous, on n’est pas en confiance et au final, il y a des petits centimètres ou des coups de patin qui manquent, une passe qui n’est pas parfaite…» Plus loin, comme un leitmotiv: «Si on continue à travailler, si on met tout ce qu’on a, ça va tourner.»

Tim Bozon, comme l’ensemble du vestiaire sans doute, pense en ce sens: «Ce n’est pas facile, mais il faut continuer à bosser et se dire que ça va tourner, provoquer notre chance. Peut-être que c’est ça, on ne la provoque pas assez. On n’est pas loin, mais on n’arrive pas à tout faire sur 60 minutes pour gagner.» Les regards sont lucides mais en attendant, le serpent se mord la queue - de classement. Jason Fuchs: «On n’est pas là où on aimerait être, la manière n’est pas là non plus. Il y a nettement mieux à faire avec cette équipe, ce club.»

Maudit power-play

Mais à écouter l’ex-Biennois égrener tout ce qu’il a manqué, il reste bien du travail: «On a bien commencé et après, on a vu un LHC un peu plus brouillon, moins dangereux, moins présent, On a subi un peu, on concède trop d’occasions inutiles en zone défensive, on a du mal à sortir, on se met tout seuls dans des situations difficiles et puis il y a le power-play, qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu’on trouve une solution en supériorité numérique, parce que ça peut changer le cours d’un match comme celui-ci.»

Un match comme celui-là, et c’est la meilleure des nouvelles pour le LHC, a lieu ce samedi soir à la Vaudoise aréna, toujours contre Berne. «Tout ne se résout pas parce qu’on a fait une soirée mardi, constate Tim Bozon, en allusion à la sortie team building. Il faut continuer à travailler, à bâtir une unité et forcer le destin. Il faut aborder ce match comme une revanche, nous devons retrouver le chemin de la victoire.» Cela commence même à urger sur les bords.

