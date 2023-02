Les Vaudois en verve – Le Lausanne HC entrevoit enfin le bout du tunnel Les Lions sont passés par tous les états d’âme avant de battre Ambri sur le fil dimanche (3-2). Les voici installés au 8e rang à trois matches de la fin. Les préplay-off sont à bout touchant. Cyrill Pasche

Lausanne a évité le piège léventin et s’est imposé dimanche contre Ambri. Les Lions ont encore trois matches pour valider leur billet en préplay-off. KEYSTONE/Laurent Gillieron

On retiendra que ce fut une victoire lourde de sens, peu importe la manière (qui n’a pas été bonne) ni la trame d’un succès obtenu à l’arraché, en tremblotant, et au bout du compte sur les rotules: Lausanne n’est plus concerné par les play-out ni la relégation, après 49 matches! «Nous avons réussi à nous sortir de la zone des relégables alors qu’il y a peu de temps beaucoup de gens nous voyaient encore comme l’une des équipes concernées par les play-out, a salué le coach, Geoff Ward. Pour nous, c’est un grand pas vers l’avant. C’était important.»