Hockey sur glace – Le Lausanne HC est déjà dos au mur Battus samedi à la Vaudoise aréna, muets depuis 120 minutes, les Lions sont menés 2-1 dans la série par Zurich. Jérôme Reynard

Pour le moment, Christian Marti et les Zurichois font la loi dans le slot face aux Lausannois de Brian Gibbons. KEYSTONE

Lausanne est dos au mur. Battus samedi soir à la Vaudoise aréna (0-3), les hommes de Craig MacTavish font désormais la course en retard dans le quart de finale qui les oppose à Zurich (1-2). Cela, alors que l’acte IV se profile lundi déjà au Hallenstadion. Une défaite et les Lions seront au bord de l’élimination.

On n’y est pas encore. Il n’empêche que la pression est aujourd’hui clairement sur les épaules lausannoises. «Le troisième match est souvent clé dans une série, commençait le capitaine Mark Barberio samedi. Mais on ne peut pas perdre confiance, on doit rester forts mentalement et se dire qu’il y aura d’autres moments clés. En play-off, c’est le premier à quatre, pas à deux.»