Hockey sur glace – Le Lausanne HC n’est pas mort Avec un Tobias Stephan inspiré, les Lions se sont relancés dans leur quart de finale face à Zurich, mercredi soir (5-2). Jérôme Reynard

Tobias Stephan a gardé les Lions en vie au cours des deux premiers tiers, mercredi soir. KEYSTONE

Le LHC n’est pas mort. En s’imposant mercredi soir à la Vaudoise aréna (5-2), la bande de Craig MacTavish est revenue à 3-2 dans la série qui l’oppose à Zurich, avec un Denis Malgin tout de suite décisif pour son retour au jeu (1 but). Il y aura donc un sixième match vendredi au Hallenstadion, où les Lions auront toujours le couteau sous la gorge, mais où le Z aura davantage de pression sur ses épaules face à l’éventualité de se faire embarquer dans un septième acte de tous les possibles.

Pour la première fois dans ces play-off, Lausanne pouvait compter sur son alignement type en attaque, mercredi. Muets durant plus de 165 minutes sans leur maître à jouer entre les actes II et IV, les Lions ont retrouvé du talent sur le plan individuel et de la profondeur au niveau collectif. Ça ne les a pas empêchés de livrer une première partie de match défensivement très compliquée, durant laquelle Tobias Stephan a passé son temps à rattraper les erreurs individuelles et collectives de ses coéquipiers.