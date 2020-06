Union valdo-valaisanne – Le Lausanne HC noue un partenariat avec le HC Valais-Chablais Les deux clubs ont décidé de faire cause commune dès la saison à venir. Six jeunes Lausannois iront s’aguerrir en Valais chaque année. Sport-Center

Le LHC mettra aussi à disposition du club valaisan ses compétences logistiques et administratives. KEYSTONE

Le Lausanne Hockey Club et le HC Valais-Chablais ont décidé d’«unir leurs forces dans le développement à long terme d’une filière de formation des jeunes talents à l’élite du hockey suisse». Le partenariat, qui entrera en vigueur dès la saison à venir, doit en théorie être bénéfique aux deux clubs. Le LHC mettra six jeunes joueurs par saison à disposition du HCV Martigny, ainsi qu’un soutien logistique et administratif afin d’aider le club à accéder à la Swiss League. Ce rapprochement, qui concerne également les sections juniors, «ne passe par aucune transaction financière» précise le communiqué officiel.

John Fust, directeur du mouvement junior du LHC, a précisé que la collaboration avec le HC Biasca Ticino Rockets n’était pas remise en question. Mais il se félicite de cette nouvelle association: «Cette alliance fait vraiment du sens, dit-il. Ce partenariat remplit tous les critères nécessaires à une bonne collaboration entre nos deux clubs.»

«Nous sommes très contents de ce partenariat, qui s’inscrit dans notre objectif d’accession à la Swiss League et de développement de notre rôle formateur, se réjouit pour sa part Nicolas Burdet, directeur général du HC Valais-Chablais. Nous avons un très bon feeling avec les dirigeants du LHC, c’est une formule gagnante pour chacun, une collaboration saine et logique.»