Une défaite pour commencer – Le Lausanne HC nouveau a encore du travail Le club vaudois s’est incliné à domicile face à Bienne (2-3), pour ses débuts dans la saison 2022-2023. Robin Carrel

Daniel Audette a été utile dans les deux sens de la patinoire. keystone-sda.ch

Le LHC, de sortie pour la première fois de l’exercice ce vendredi soir, a ressemblé furieusement à celui qu’on attendait de sa part, après le long été de préparation. Les hommes de John Fust sont accrocheurs, comme prévu, et quelques éclairs peuvent sortir des crosses des attaquants. À la Vaudoise aréna, on a aussi pu constater le travail qu’il reste à faire à la phalange vaudoise, certaines fois à la peine dès que les Seelandais monopolisaient le puck et pas dangereux lors du seul jeu de puissance qui lui a été accordé en début de match – sans compter sa supériorité numérique de la fin de partie.