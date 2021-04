Carnet noir – Le Lausanne HC perd l’une de ses voix les plus ferventes Paul Magro, commentateur et suiveur passionné du club vaudois depuis des lustres, est décédé. Simon Meier

Emilien Verdon

Le Lausanne Hockey Club a perdu l’une de ses voix les plus ferventes, attachantes et attachées. Comme annoncé ce dimanche par Global Sport, Paul Magro s’est éteint bien trop tôt. Commentateur de hockey sur glace depuis des lustres, son timbre passionné était intimement lié à la destinée du club vaudois. Suiveur assidu, il avait connu les hauts, les années de galère, les bas, puis la remontée en première division, un soir enflammé de printemps 2013 à Malley. «Au-delà de son professionnalisme, c’est surtout la personne qui va nous manquer, a réagi Global Sport, pour qui il avait commenté son dernier match en février 2020. Toujours souriant, plein de générosité, un grand passionné. Chacun de nous perd un ami qui était cher et qui aujourd’hui laisse un immense vide.»

Nos pensées vont à ses proches, ses amis et à la grande famille du Lausanne Hockey Club.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.