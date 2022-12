Hockey sur glace – Le Lausanne HC quitte l’année 2022 sous les sifflets Battus par la lanterne rouge ajoulote (1-2) vendredi soir à la Vaudoise aréna, les Lions ont livré une performance indigne. À gommer au plus vite. Chris Geiger

Les joueurs lausannois ont été copieusement sifflés au terme de la rencontre. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Le Lausanne HC vu vendredi soir à la Vaudoise aréna mérite-t-il vraiment des vacances? Car pour sa dernière sortie de l'année 2022, les Lions ont offert une horrible prestation aux 7144 spectateurs qui avaient fait le déplacement de la Vaudoise aréna. Alors qu'ils restaient sur deux succès plutôt convaincants contre Zurich, surtout, et Berne, les hommes de Geoff Ward se sont vautrés de tout leur long, et de manière logique, devant le HC Ajoie (1-2). La réception de la lanterne rouge de National League constituait pourtant l'occasion idéale de remporter une troisième victoire de rang pour la deuxième fois de la saison seulement, après la série réalisée entre le 17 et le 24 septembre à Davos, Kloten puis Lugano. Il n'en a rien été.