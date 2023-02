Hockey sur glace – Le Lausanne HC s’impose et retrouve enfin le top 10 Sur la glace de Kloten, un concurrent direct, les Lions ont récolté deux précieux points (2-3 tab). Ils ont le destin entre leurs mains avant les quatre dernières journées. Ruben Steiger Kloten

La joie des Vaudois après leur victoire aux tirs aux buts. keystone-sda.ch

Le LHC a poursuivi victorieusement sa mission «qualification pour les pré play-off» en décrochant un troisième succès consécutif à Kloten. Contre un concurrent direct, les Vaudois se sont imposés aux tirs aux buts (2-3) et retrouvent ainsi le tant convoité 10e rang.

Un poteau de Jäger dès la 25e seconde et une ouverture du score concédée sur la première réelle occasion des Aviateurs (10e) – Aaltonen a bondi sur un puck qui traînait dans le slot en power play –, l’entame de partie avait de quoi être frustrante pour le Lausanne HC à la Stimo arena. En d’autres temps cette saison, il se serait d’ailleurs probablement écroulé. Mais la confiance accumulée récemment avec huit victoires lors des dix dernières sorties et la stabilité dans l’alignement, le même pour la troisième fois consécutive, ont permis aux Lions de ne pas perdre pied.

À la 14e minute, Maillard a profité d’un excellent travail préparatoire de Bozon pour pousser la rondelle au fond des filets. 59 secondes plus tard, c’est Riat, grâce à son premier but en neuf matches, qui a donné l’avantage aux siens avec un brin de réussite. L’envoi de l’attaquant a heurté la jambe de Nodari avant de tromper Metsola.

Aussi solide défensivement qu’à l’accoutumée, la formation de Geoff Ward n’a pas concédé la moindre chance nette de marquer entre la 10e et la 32e minute.

À cet instant, et malgré trois opportunités galvaudées en supériorité numérique, on s’imaginait que le LHC allait tenir comme mardi à Davos. Meyer en a décidé autrement. Trouvé seul dans le slot par le virevoltant Ang, l’international helvétique a égalisé en allumant la lucarne de Laurikainen à bout portant (32e). Kloten s’est ensuite montré plus pressant et aurait même pu rejoindre le vestiaire avec une longueur d’avance si Ang et Faille avaient mieux négocié un 2 contre 0 (39e).

En raison du score de parité et de l’importance de cette rencontre, l’ultime période a été crispante. Si Lausanne a bénéficié de quelques occasions entre la 40e et la 45e, c’est bien le néo-promu qui a été le plus proche de prendre l’avantage (but annulé à la 55e).

Audette n’ayant pas pu délivrer le LHC sur son échappée (63e), les deux concurrents directs ont dû se départager aux tirs aux buts. Dans cet exercice, seul Riat a trouvé la faille pour offrir un succès capital et plutôt mérité aux Vaudois.

Dimanche à la Vaudoise aréna, les Lions accueilleront Ambri, vaincu vendredi en prolongation contre Davos, pour un match couperet où les trois points permettraient de se rapprocher encore plus du bonheur.

Afficher plus Stimo arena, 5769 spectateurs.Arbitres: MM. Piechaczek (All), Hürlimann, Steenstra (Can), Duc. Buts: 10e Ruotsalainen (Marchon, Aaltonen / 5 c 4) 1-0, 14e Maillard (Bozon, Glauser) 1-1, 15e Riat (Gernat, Fuchs) 1-2, 32e Meyer (Ang, Steiner) 2-2 . Tirs aux buts: Faille -, Riat 0-1, Ruotsalainen -, Sekac -, Ang -, Fuchs -, Derungs -, Salomäki -, Marchon -. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Nodari, Steiner; Randegger, Peltonen; Kindschi; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Ang, Faille, Ramel; Meyer, Ness, Derungs; Obrist, Lindenmann, Loosli; Simic. Entraîneur: Tomlinson. Lausanne: Laurikainen; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Holdener, Sidler; Bozon, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Kenins, Audette, Salomäki; Hügli, Maillard, Almond. Entraîneur: Ward. Pénalités: 4 x 2’ contre Kloten; 2 x 2’ contre Lausanne. Notes: Kloten sans Zurkirchen, Capaul, Schmaltz, Dostoinov (blessés), Altorfer (malade), Ekestahl-Jonsson (malade). Lausanne sans Heldner, Emmerton, Krakauskas, Pedretti (blessés), Stephan, Calof, Kovacs ni Panik (surnuméraires). Tirs sur les montants: 1e Jäger, 39e Faille.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

