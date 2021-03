Succès précieux à Lugano – Le Lausanne HC valide son ticket pour les play-off Victorieux 1-3 à Lugano, les Vaudois sont d’ores et déjà assurés d’appartenir au Top 6 de National League. La solidité était, cette fois, au rendez-vous. Grégory Beaud Lugano

Luca Boltshauser a été logiquement félicité par ses coéquipiers en fin de match. keystone-sda.ch

Au lendemain de sa défaite à Davos, Lausanne semblait parti pour revivre le même genre de soirée après un début de match correct et un second tiers-temps exemplaire. Comme dans les Grisons en somme. Mais au Sud des Alpes, les hommes de Craig MacTavish ont cette fois-ci tenu bon lors de la dernière période. Le faire face à un HC Lugano qui couchait sur huit victoires consécutives ajoute un peu de «corps» à cette prestation.

Cette victoire porte la griffe des hommes de l’ombre. Alors que la première ligne composée de Jooris, Malgin et Almond n’a pas été trop en vue, ce sont des joueurs de compléments qui ont été décisifs. Certes Almond se trouve impliqué sur le 1-1 et 1-2, mais c’est surtout une conséquence d'un brassage temporaire des triplettes. Le No 89 a mis en bonne position Bozon pour le premier but avant de profiter du travail commun de Bozon et Krakauskas pour se trouver au bon endroit au bon moment.