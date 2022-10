Patrimoine historique – Le Lausanne-Moudon se réinvente. Au risque de perdre son label? Institution locale, le restaurant se met aux couleurs et saveurs de l’Amérique latine. Son statut de café historique n’est vraisemblablement pas menacé. Thibault Nieuwe Weme

Nouveaux patrons associés, Alvaro Sanchez et Jasmine Gfeller sont impatients de mettre l’Amérique latine à l’honneur dans l’antre historique du Lausanne-Moudon. (Odile Meylan/24HEURES) 24heures/Odile Meylan

Le Lausanne-Moudon va devenir La Parada. Os à moelle, souris d’agneau et röstis campagnards laisseront leur place à une carte latino-américaine. Le restaurant devait son nom au tramway reliant les deux villes au début du XXe siècle, et dont la station terminus était située à la place du Tunnel. Plus qu’un simple buffet de gare, il était devenu une brasserie emblématique de la scène gastronomique lausannoise, bien après la fermeture de la ligne de tramway en 1963.