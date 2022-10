Football – Le Lausanne-Sport continue d’imposer sa loi à domicile La forteresse n’est pas imprenable, mais le LS fait toujours le plein à domicile. Vendredi, NE Xamax a été neutralisé (2-1). Mais les Vaudois ont perdu deux défenseurs centraux. Florian Vaney - Lausanne

Encore une victoire à la Tulière pour Magnin et ses joueurs. KEYSTONE

Thomas Castella a senti passer une sacrée secouée. Le Lausanne-Sport tenait une victoire sans faire lever les foules qui lui convenait tout à fait. Un petit 1-0, que le gardien vaudois a pris le risque de mettre en péril par le biais d’un dribble péniblement réussi en un contre un juste devant ses filets. Une fois le ballon hors de danger, Olivier Custodio a adressé des grands gestes à son dernier rempart pour lui faire comprendre qu’il avait meilleur temps de ne pas répéter ce genre de touche folklorique. Gestes auxquels Ludovic Magnin a ajouté des paroles plus que limpides depuis le banc de touche. Dans la foulée, le LS inscrivait le 2-0 (72e). Tout est bien qui finit bien.

Le 2-0 restera d’ailleurs comme le moment sympa d’une soirée qui en a comporté de plus difficiles à vivre. Notamment l’assez terrible sortie sur civière du défenseur vaudois Mickaël Nanizayamo après une lourde chute en première mi-temps. Le but de la sécurité, donc, est non seulement magnifique, en demi-volée à l’orée des seize mètres, il est surtout l’œuvre du jeune Mayka Okuka, qui plus est tout juste entré en jeu. Le demi de 19 ans fait partie de cette nouvelle garde que Ludovic Magnin a choisi d’incorporer à l’effectif bleu et blanc cette saison et, vendredi, il a rendu un fier service à ses couleurs.

Contre un Xamax sans grand relief et déjà ramené dans ses soucis, les Lausannois auraient pu ouvrir le score sur deux penalties qui ne lui ont jamais été accordés. Mme Staubli trouvait moyen d’en inventer un de compensation dans les arrêts de jeu de la première période. Goduine Koyalipou transformait. Lausanne filait vers son cinquième succès en six rencontres de Challenge League à domicile. La réduction du score en fin de match de Raphaël Nuzzolo (82e, 2-1, score final) n’a pas constitué un immense problème pour les hôtes. L’expulsion de Berkay Dabanli (91e), en revanche, questionne quant à la charnière centrale que le Lausanne-Sport aura à disposition pour ses prochaines échéances. Un problème après l’autre.

Lausanne-Sport - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-0) Afficher plus La Tuilière, 4157 spectateurs. Arbitre: Esther Staubli. Buts: 45e+2 Koyalipou, pen. 1-0; 72e Okuka 2-0; 82e Nuzzolo, pen. 2-1. LS: Castella; Dabanli, Nanizayamo (44e Sow), Brown; Giger, Gaudino (69e Okuka), Custodio, Sanches, Suzuki (69e Schwizer); Koyalipou, Coyle (92e Zoukit). Entraîneur: Ludovic Magnin. Xamax: Guivarch; Hammerich, Havenaar, Mujcic, Balaruban; Koide (56e Nuzzolo), Veloso, Pasche (72e Fatkic), Saiz (72e Aliu); Bakayoko, Ouattara. Entraîneur: Jeff Saibene. Avertissements: Ouattara (35e, réclamations), Koide (35e, jeu dur), Saiz (45e+1, faute de main), Coyle (86e, jeu dur).Expulsion: Dabanli (91e, dernier recours).

