Ludovic Magnin n’est pas loin d’avoir carte blanche concernant le mercato du Lausanne-Sport. Le nouveau coach du LS l’a d’ailleurs dit mardi: si l’équipe se plante cette saison, il n’y aura pas à remuer ciel et terre pour trouver un coupable. En attendant d’être confrontés à la réalité du terrain, les Vaudois ont poursuivi leur mue version Magnin. Dernier arrivé en date, Gianluca Gaudino, annoncé mercredi en milieu d’après-midi.

L’Allemand avait justement été ciblé par le technicien l’hiver dernier, lorsqu’il avait accepté de reprendre le SCR Altach, en première division autrichienne. Le milieu de terrain s’était engagé et avait participé au sauvetage miracle du club. Six mois plus tard, tous deux continueront à travailler côte à côte, à la Tuilière cette fois-ci.

Milieu de terrain élégant, Gianluca Gaudino compte déjà 92 matches à son actif en Swiss Football League. Tous en Super League, puisqu’il est passé par Saint-Gall et Young Boys. Âgé de 25 ans, il est aussi un ancien espoir de Bayern Munich, où il a fait ses classes. Il a passé sa visite médicale avec succès à Lausanne et portera le numéro 55.

