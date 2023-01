Football – Le Lausanne-Sport engage le défenseur Chris Kablan Formé au FC Lucerne, le latéral de 28 ans s’est engagé avec le club vaudois. Il participera à son premier entraînement mercredi avec sa nouvelle équipe. Renaud Tschoumy

Le défenseur Chris Kablan sera lausannois ce printemps. DR

Le Lausanne-Sport annonce l'arrivée de Chris Kablan (28 ans) en provenance du club belge de Sportkring Beveren. Le Lucernois rejoint définitivement les rangs lausannois.

Formé au FC Lucerne, Chris Kablan a transité en Suisse par le FC Thoune et le SC Kriens. À 28 ans, il compte plus d'une centaine de matches en Swiss Football League. Il a également connu des expériences à l'étranger avec des passages par la Major League Soccer (première division américaine) et la Challenger Pro League (deuxième division belge). Depuis l'été 2022, il portait le maillot de Beveren.

Défenseur polyvalent, Chris Kablan peut autant évoluer sur le côté gauche que le côté droit de la défense. Droitier, il vient renforcer le secteur défensif lausannois. Il portera le numéro 20.

Arrivé ce lundi à Lausanne, le Lucernois a paraphé une entente avec le club. Il prendra part mercredi à son premier entraînement avec le groupe.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.