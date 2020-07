Football – Le Lausanne-Sport est promu en Super League Les Vaudois ont acté leur retour au sein de l’élite en balayant leurs voisins du Stade-Lausanne-Ouchy. 24h

Les joueurs du FC Lausanne-Sport fêtent la promotion en Super League a la fin de la rencontre de football du Championnat Suisse de Challenge League entre le SLO et le LS, ce jeudi 30 juillet. KEYSTONE

Deux ans après l’avoir quittée sans gloire, le Lausanne-Sport est de retour en Super League. Une promotion que les Vaudois ont définitivement archivée par leurs propres moyens. C’est-à-dire en allant eux-mêmes chercher le petit point qui leur manquait sur la pelouse de leur voisin du Stade-Lausanne-Ouchy et non pas grâce aux errements de leurs deux uniques vrais contradicteurs. Un détail qui ajoute une petite touche positive à un parcours globalement très décevant depuis la reprise de la compétition, il y a six semaines.