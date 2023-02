Football – Le Lausanne-Sport monte sur le podium Le LS a battu Aarau sur sa pelouse (4-1), lors de la 20e journée de Challenge League. Les Vaudois se sont ainsi emparés de la 3e place. Robin Carrel

Un abus de langage largement toléré dans le football évoque des «matches à six points», pour qualifier des parties aux verdicts importants. Et bien la victoire lausannoise contre un FC Aarau toujours aussi accrocheur vaut peut-être encore un peu plus que ça. Car en l’emportant vendredi, le club de la Tuilière a mis son adversaire du soir à six longueurs et profité de l’affrontement direct entre les deux autres formations vaudoises pour doubler le Stade Lausanne Ouchy au classement et rester à portée de tir des leaders.

Brighton Labeau a confirmé, sur le pré synthétique de la Tuilière, que son récent prix de meilleur joueur de la 2e division helvétique était tout sauf usurpé. Le Français y est allé d’un doublé lors du premier quart d’heure, en renard des surfaces. L’ancien du SLO s’est trouvé deux fois à la réception de centres parfaits de Raoul Giger depuis le flanc droit. L’attaquant de 27 ans a ainsi marqué ses 14e (3e) et 15e (14e) buts de l’exercice et le 16e n’a tenu qu’à quelques centimètres (19e), quand Noël Wetz a sauvé les siens sur sa ligne.



Les hommes de Ludovic Magnin avaient été rattrapés sur le fil en novembre par ce même adversaire (2-2 à la 90e) et ils se sont évités les mêmes maux de tête. Olivier Custodio a nettoyé la lucarne de Simon Enzler sur un coup franc lointain à la 62e et Gianluca Gaudino a manqué sa reprise mais quand même marqué le 4-1 à la 73e.

Valon Fazliu avait d’abord égalisé sur penalty à la 6e, à la suite d’une glissade fautive de Giger. Ensuite, c’est Shkelqim Vladi (36e, 43e) qui a fait peser une menace constante sur Thomas Castella. Les Argoviens ont manqué de réalisme et Lausanne a définitivement pris le dessus en deuxième période.



Lausanne - Aarau 4-1 (2-1)

La Tuilière, 3475 spectateurs. Arbitres: Kanagasingam, Tuberosa/Schmid.

Buts: 3e Labeau 1-0. 6e Fazliu (penalty) 1-1. 14e Labeau 2-1. 62e Custodio 3-1. 73e Gaudino 4-1.

Lausanne: Castella; Giger, Dabanli, Nanizayamo, Brown (81e Kablan); Bernede (70e Okuka), Custodio (87e Zoukit); Suzuki, Gaudino, Schwizer (81e Husic); Labeau (81e Turkes). Entraîneur: Ludovic Magnin.

Aarau: Enzler; Wetz, Thaler (84e Kronig), Cvetkovic, Conus; Jäckle, Gjorgjev, da Silva (84e Hunziker); Fazliu; Vladi (84e Avdyli), Almeida (62e Schwegler). Entraîneur: Boris Smiljanic.

Notes: le LS sans Sanches (suspendu), Diaz, Grippo, Kukuruzovic (blessés), Balde (pas qualifié), ni Coyle (pas convoqué). Aarau sans Bunjaku, Eberhard (blessés), Candé, Qollaku, ni Tasar (malades). Avertissement: 37e Fazliu (pour avoir recompté les 9 mètres du mur).



