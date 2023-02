Football – Le Lausanne-Sport ne sait plus que gagner Neuchâtel Xamax est une lanterne rouge qui offre bien trop de cadeaux pour espérer un autre sort. Le LS a su en profiter vendredi à la Maladière. Victoire 3-2. La troisième depuis la reprise. Florian Vaney Neuchâtel

Les Vaudois jubilent, il viennent d’égaliser à un partout. keystone-sda.ch

Vous pouvez modifier les alignements et les systèmes autant que vous voulez, inventer les plus beaux exploits offensifs, abattre une carte psychologique puis son exacte opposée: il y a des lacunes qui se masquent plus péniblement que d’autres. Le Lausanne-Sport aurait pu passer une soirée assez cauchemardesque à Neuchâtel. Sauf que Xamax vit avec un handicap des plus pénibles. Sa construction d’effectif laisse chaque week-end apparaître une faille béante sur les côtés de sa défense, où personne n’a vraiment la carrure d’occuper un poste de latéral en Challenge League.

Alors le LS a tapé où il devait vendredi: sur le malheureux Mats Hammerich, milieu de terrain reconverti latéral droit, qui n’y a vu que du feu lorsque Dominik Schwizer lui est passé à côté pour trouver la tête aimantée de Brighton Labeau. C’était le 1-1 (24e), qui répondait à une jolie ouverture du score neuchâteloise, sur laquelle Danilo Del Toro a fait parler toute sa finesse (13e).

Encore des cadeaux

Des cadeaux de la défense rouge et noire, il y en a eu d’autres. Plusieurs dont les Vaudois, moins inspirés que lors de leurs deux premières sorties de l’année, n’ont su que faire. Puis un autre (une relance terrible de Nikki Havenaar), qui a permis à Antoine Bernede de signer son premier coup d’éclat sous la tunique lausannoise. Sa frappe limpide offrait le 2-1 (52e) à ses couleurs.

La belle histoire de la soirée aurait pu apparaître un quart d’heure plus tard. Elle concerne Marvin Spielmann, un homme qui n’a su se rendre indispensable à la Tuilière cet automne. Xamax en a profité pour la rapatrier au milieu de l’hiver et voilà que l’ancien joueur de Young Boys réussissait en quelques minutes ce qu’il n’a presque jamais su réussir à Lausanne: une splendide passe pour accélérer le jeu, un duel gagné dans l’enchaînement et le 2-2 qui tombait sur son coup de tête. Tout juste. Mais pas suffisant.

Le Lausanne-Sport est allé arracher sa troisième victoire de suite un peu chanceusement. Un coup franc d’Olivier Custodio, Theo Guivarch qui relâche une balle à sa portée, puis soit le pied d’Archie Brown, soit celui de Liridon Berisha qui pousse le ballon au fond (2-3, 84e). Lausanne n’allait pas cracher sur l’aubaine.

Afficher plus La Maladière, 3347 spectateurs. Arbitre: Luca Piccolo. Buts: 13e Del Toro 1-0; 24e Labeau 1-1; 52e Bernede 1-2; 68e Spielmann 2-2; 84e Brown 2-3. Xamax: Guivarch; Hammerich (46e Balaruban), Havenaar, Berisha, Amoabeng; Del Toro, Saiz, Veloso, Bakayoko (61e N’Diaye); Nuzzolo, Tushi (61e Spielmann). Entraîneur: Jeff Saibene. Lausanne: Castella; Giger, Dabanli (90e Husic), Nanizayamo, Brown; Bernede (77e Okuka), Custodio; Suzuki (68e Kablan), Gaudino, Schwizer; Labeau. Entraîneur: Ludovic Magnin. Avertissements: Custodio (5e), Bakayoko (15e), Saiz (51e), Balaruban (64e), Kablan (71e), Del Toro (76e), Havenaar (83e), Brown (87e).

