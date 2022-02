Lutte pour le maintien – Le Lausanne-Sport ne vit plus que pour son duel avec Lucerne

Le Lausanne-Sport ne vit plus que pour son duel avec Lucerne

Il faut parfois savoir remercier Servette. Si le Lausanne-Sport peut s’apprêter à vivre une semaine avec un poil moins de pression, c’est aussi et surtout parce que les Genevois ont fait ce petit cadeau de contenir un Lucerne dynamique dimanche (1-1). Une offrande, aussi maigre soit-elle, que ce LS n’est surtout pas en position de refuser. Après sa défaite 3-0 samedi soir à Bâle, la réception des Lucernois dimanche prend forcément une tournure capitale, si ce n’est décisive.

Ce dimanche, il y a trois points d’écart entre les deux équipes. Les calculs sont vite faits et les conséquences d’une défaite encore plus rapidement intégrées. D’autant que seul Lucerne est encore vraiment à portée de points. «Notre compétition, elle n’est pas contre les autres équipes. Elle est surtout contre les Lucernois, en faisant en sorte de les avoir juste devant nous et en espérant pouvoir les dépasser. Pour nous, ce match de dimanche prochain est comme une finale», cadrait Alain Casanova aussitôt la défaite de Bâle derrière lui.