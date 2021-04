Football – Le Lausanne-Sport prolonge son capitaine Stjepan Kukuruzovic (31 ans) reste lausannois. Arrivé en 2018 au LS, le milieu de terrain se rapproche des 100 matches disputés sous le maillot vaudois.

Stjepan Kukuruzović (à droite) pose avec Souleymane Cissé, directeur sportif du club. Lausanne-Sport

Stjepan Kukuruzovic sera toujours lausannois la saison prochaine. Le capitaine du club vaudois a prolongé son contrat. La durée de cette nouvelle entente n’a volontairement pas été précisée par le LS qui a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi.

Le Thounois est arrivé à l’été 2018 à la Pontaise. Le milieu de terrain de 31 ans a participé à la remontée du Lausanne-Sport en Super League deux ans plus tard. «Il sert d’exemple pour tous les jeunes joueurs de l’effectif vaudois, a affirmé son employeur dans un communiqué de presse. Ses qualités sur et en dehors du terrain font de lui l’un des joueurs les plus appréciés du public. Il l’est également au sein du club et tant le joueur que le LS se réjouissent de continuer à travailler ensemble.»

Match important samedi

Kukuruzovic affiche 8 buts et 29 passes décisives en 95 rencontres disputées pour Lausanne. Il devrait dépasser cette année encore la barre symbolique des 100 matches avec le LS. Le numéro 7 n’a manqué que deux fois à l’appel depuis le début de la saison.

En se déplaçant à Lugano (3e) ce samedi (18h15), le Lausanne-Sport (4e) joue une place sur le podium provisoire de la Super League. Les deux clubs affichent un bilan équilibré dans leur confrontation directe: une victoire, un nul et une défaite dans l’exercice 2020-2021.

