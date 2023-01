Football – Le Lausanne-Sport remet de l’ordre dans la hiérarchie Deux doublés, de Toichi Suzuki et Dominik Schwizer, et le LS a surclassé Stade Lausanne Ouchy (4-2), dans un style qui doit être celui d’un printemps à succès. Florian Vaney Lausanne

Toichi Suzuki et Dominik Schwizer ont permis au LS de s’adjuger le derby. keystone-sda.ch

Stade Lausanne Ouchy n’a pas l’étoffe d’un leader en puissance. Pas encore. Un avantage d’un but gâché, l’arme fatale Teddy Okou parfaitement surveillée, 40 minutes en supériorité numérique sans grand relief: un favori à la promotion aurait dû en faire quelque chose. Le SLO, pour l’heure, n’en est qu’un candidat crédible. Et c’est évidemment déjà beaucoup. Mais le favori se nomme toujours Lausanne-Sport. Dimanche, il a fait ce qu’il avait à faire pour que ce statut rejaillisse.

Hasard ou conséquence directe, le succès du club phare du canton porte le sceau de ses deux milieux de couloir qui n’existaient pas dans le 3-5-2 qui a plus souvent déçu que l’inverse au premier tour. C’est Toichi Suzuki, à la droite d’un 4-5-1, qui a égalisé (quelle louche géniale d’Alvyn Sanches) et inscrit le 3-1 de la sécurité. C’est Dominik Schwizer, à gauche, après avoir vu un premier goal annulé, qui a permis à ses couleurs de glisser dans le camp des vainqueurs (2-1, 37e) et qui a fini le travail pour éviter une mauvaise surprise (4-2, 90e). Le début d’une voie à suivre pour le long printemps à venir, peut-être.

Sanches expulsé

Le fait est que le LS demeure un favori davantage par son costume que par sa sérénité. La charnière Dabanli-Nanizayamo a plutôt bien géré son affaire face au voisin de la Pontaise (garnie d’un peu plus de 3’000 personnes pour l’occasion), elle reste par essence incertaine. Cette même incertitude qui mène trop souvent l’un ou l’autre Lausannois à la sortie, prématurée.

Dimanche, c’est Alvyn Sanches qui a laissé ses coéquipiers à dix dès la 56e. Pas de quoi remettre en question un succès mérité. Juste de salir quelque peu le tableau d’ensemble. Et de laisser imaginer que le Lausanne-Sport peut encore monter en puissance.







Afficher plus La Pontaise, 3550 spectateurs. Arbitre: Johannes von Mandach. Buts: 14e Hadji 1-0; 32e Suzuki 1-1; 37e Schwizer 1-2; 47e Suzuki 1-3; 80e Hajrulahu 2-3; Schwizer 2-4.

SLO: Steffen; Abdallah, Kadima, Hajrulahu, Obexer (90e Mulaj); Okou, Bayard (68e Bamba), Akichi, Ajdini; Hadji (68e Alounga), Danho (52e Garcia). Entraîneur: Anthony Braizat.

LS: Castella; Giger, Dabanli, Nanizayamo, Brown; Suzuki (82e Cablan), Bernede (82e Okuka), Sanches, Custodio, Schwizer; Labeau (93e Turkes). Entraîneur: Ludovic Magnin. Avertissements: Suzuki (38e, jeu dur), Danho (40e, altercation), Dabanli (40e, altercation), Nanizayamo (56e, réclamations), Obexer (64e, jeu dur). Expulsion: Sanches (56e, jeu dur).



