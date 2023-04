Football – Le Lausanne-Sport remplit son stade et surclasse Yverdon Les 12’000 spectateurs de la Tuilière ont assisté à un spectacle décevant mais ont vu la victoire du LS. Grâce à deux buts aux extrémités de la partie (2-0). Florian Vaney

Brighton Labeau a inscrit son 18e but de la saison en Challenge League. Jean-Luc Auboeuf

D’abord, deux constats. Il est très réjouissant de remarquer que le Lausanne-Sport, en tant que club, est en mesure de remplir son stade. La tension est montée crescendo durant la semaine qui a précédé le derby face à Yverdon et, à l’instant où le coup d’envoi a été donné dimanche, les 12’000 personnes présentes avaient l’impression de participer à quelque chose de conséquent, à un événement footballistique et populaire majeur. Une vraie réussite. Nuancée par le second constat: sur le terrain, le LS n’est pas encore à la hauteur de cet intérêt. En tout cas pas celui aperçu ce week-end.

Cela n’a pas été vrai pendant trois minutes. Les trois premières, durant lesquelles les Lausannois ont étouffé leurs adversaires comme si leur promotion en dépendait. Il ne fallait pas plus attendre pour que Brighton Labeau réceptionne un centre de Raoul Giger et ouvre le score. C’est le quatrième assist du latéral cette saison. À chaque fois au service de l’international martiniquais. Il faudra attendre le dernier quart d’heure pour revoir du danger autour de la cage yverdonnoise.

De retour à la 2e place

Assuré de terminer le match et donc le troisième tour de Challenge League dans la peau du leader, Yverdon Sport est passé à côté de sa première mi-temps, en restant très loin de ses standards. Mais les hommes de Marco Schällibaum ont eu le mérite de se rebiffer après le thé, donnant du même coup un poil de relief à un derby demeuré loin de la fête du football vaudois qu’on pouvait attendre.

Au bout du chemin se trouve tout de même une excellente opération comptable pour le Lausanne-Sport. Le voilà de retour à la 2e place, à un point de son rival cantonal. Grâce au 2-0 tombé à la 94e des pieds d’Aliou Balde, les Lausannois présentent également la meilleure différence de buts de la ligue (+13).

Lausanne-Sport - Yverdon Sport 2-0 (1-0) Afficher plus Stade de la Tuilière, 12’034 spectateurs. Arbitre: Anojen Kanagasingam. Buts: 3e Labeau 1-0; 94e Balde 2-0. LS: Castella; Giger, Grippo (81e Husic), Nanizayamo, Brown; Custodio, Kukuruzovic (93e Okuka); Suzuki (81e Balde), Gaudino (70e Sanches), Schwizer; Labeau. Entraîneur: Ludovic Magnin. Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Gétaz (81e Sörensen), Le Pogam; Silva, Kabacalman (81e Ninte); Rodrigues (64e Hautier), Berdayes (64e Fargues), Beyer; Kone (89e Vishi). Entraîneur: Marco Schällibaum. Avertissements: Sauthier (15e, jeu dur), Custodio (25e, antijeu), Grippo (51e, jeu dur), Silva (72e, antijeu).

