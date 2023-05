Football – Le Lausanne-Sport se rapproche un peu plus de l’élite Grâce à des réussites de Baldé et Brown, les Lausannois ont dominé Wil. Mais pour rejoindre l'élite, ils devront encore aller chercher un point à Aarau, samedi. André Boschetti

Aliou Baldé a placé le Lausanne-Sport en situation idéale en ouvrant le score dès la 9e minute. Keystone

Le Lausanne-Sport jouera toute sa saison sur nonante minutes. Un scénario aux allures dramatiques, mais passionnant pour les amateurs de sensations fortes, que Custodio et consorts ne peuvent éviter malgré leur victoire contre le FC Wil, mardi soir. Un point leur suffira toutefois à Aarau pour s’ouvrir automatiquement les portes de la Super League, un an tout juste après l’avoir quittée

Ce précieux succès, le LS a eu le mérite de l’obtenir face à un concurrent direct dans cette âpre et indécise lutte pour la promotion. Sous les regards enthousiastes, et parfois un brin anxieux, de plus de 8000 spectateurs (dont Dominique Blanc, président de l’ASF, et Andi Zeqiri, l’un des principaux acteurs de l’ascension d’août 2020), les Vaudois ont eu la chance de rapidement pouvoir faire la course en tête. Sur leur première véritable incursion offensive d’une entame de match dominée par Wil, Custodio expédiait un corner sur la tête d’Aliou Baldé. À deux mètres du but saint-gallois, le Sénégalais n’avait plus qu’à propulser le ballon dans le but adverse (9e).

Au lieu de profiter des quelques doutes qui s’étaient installés dans les têtes saint-galloises, le LS, comme trop souvent, préférait gérer ce maigre acquis. Ce qui ne l’empêchait pas de chercher à créer le danger quand une brèche s’ouvrait en partant des côtés. D’abord sur une percée du très actif Archie Brown, qui voyait sa frappe manquer de peu le cadre (24e). Puis, sept minutes plus tard, lorsque l’Anglais se retrouvait au bon endroit pour reprendre un centre de Suzuki. Sa reprise de la tête s’envolait toutefois au-dessus de la cage d’Ammeter.

Brown libère le LS

Longtemps inoffensif, Wil passait pourtant tout près de l’égalisation peu avant la mi-temps lorsque, suite à une absence de la défense lausannoise, Balhoul pouvait contrôler tranquillement le ballon puis frapper sa volée à huit mètres de Castella sans être inquiété. Heureusement que le portier lausannois pouvait détourner un tir qui avait le poids d’un but. Un avertissement dont le LS semblait tenir compte après la pause. Positionnés un peu plus haut sur le terrain face à un FC Wil qui se contentait lui de défendre en attendant son heure, les Lausannois ne réussisaient toutefois pas à se ménager la moindre occasion de doubler leur avantage.

Jusqu’à ce que l’une des rares offensives saint-galloise leur permette de partir en contre. Un exercice dans lequel la vitesse de Baldé fait merveille. Lancé en profondeur, l’attaquant se frayait un chemin en éliminant Wallner pour se présenter seul face à Ammeter. Malheureusement pour lui et le LS, sa frappe était détournée miraculeusement par Altmann (72e). La délivrance arrivait une dizaine de minutes plus tard. Sur un contre, Sanches servait Brown sur sa gauche. La frappe du meilleur homme sur le terrain mardi trompait Ammeter (85e). Pour offrir cette fois une vraie balle de promotion au LS.

Lausanne-Sport - Wil 2-0 (1-0) Afficher plus La Tuilière. 8271 spectateurs. Arbitre: M. Wolfensberger. Buts: 9e Baldé 1-0, 85e Brown 2-0. LS: Castella; Dabanli, Grippo, Husic; Suzuki, Bernede, Custodio, Brown; Sanches; Baldé, Coyle (90e Giger). Wil: Ammeter; Dickenmann, Wallner, Altmann, Heule; Muntwiler (64e Cueni); Reichmuth (76e Silvio), Ndau (64e Staubli); Bahloul (76e Brahimi), Muci, Lukembila. Avertissements: 22e Bernede, 23e Muntwiler, 51e Coyle, 66e Cueni, 89e Suzuki. Notes: LS au complet. Wil sans Montolio (suspendu), Maier, Haile-Selassie ni Strübi (blessés).

Stade Lausanne Ouchy fait aussi un pas vers la promotion Afficher plus Les clubs vaudois ont frôlé la soirée parfaite. En plus du nul d’Yverdon contre Aarau et de la victoire du Lausanne-Sport face à Wil, qui assure respectivement aux deux clubs la promotion en Super League ainsi qu’une place de barragiste dans le pire des cas, Stade Lausanne Ouchy a failli l’emporter à Vaduz (2-2). Auteur de son 12e but de la saison au retour des vestiaires (49e), Alban Ajdini a ouvert la voie aux Stadistes, rejoints à l’heure de jeu avant de reprendre les devants grâce à un penalty de Liridon Mulaj (76e). Ils se dirigeaient tout droit vers la victoire lorsque Ryan Fosso a égalisé pour Vaduz au bout du temps additionnel (90e+5). SLO, 4e au coup d’envoi, est désormais 3e à la faveur de la défaite de Wil à la Tuilière, et devance d’une longueur son poursuivant. En d’autres termes, Anthony Braizat et ses troupes ont leur destin en main avant la réception de Bellinzone samedi, lors de la dernière journée. Si la 2e place - propriété actuelle du LS - est mathématiquement atteignable, ils s’attacheront surtout à rester 3es. Parmi les autres rencontres de la soirée, à noter le nul de Xamax à Schaffhouse (1-1). Menés 1-0 après une réalisation de Patrick Luan juste avant le quart d’heure (14e), les Rouge et Noir ont recollé par l’intermédiaire de Izer Aliu (35e).

