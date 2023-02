Efficacité retrouvée – Le Lausanne-Sport s’est mué en machine à marquer Depuis la reprise, les Vaudois ont inscrit onze buts en trois matches. La conséquence d’un changement de système et d’animation. Brice Cheneval

Toujours portée par Brighton Labeau (2 e en partant de la gauche), meilleur buteur de Challenge League, l’attaque du LS a retrouvé des couleurs. KEYSTONE

L’attaque la plus prolifique du moment en Challenge League reçoit la plus mauvaise défense. Présenté ainsi, le Lausanne-Sport - Bellinzone de dimanche (16h30) appelle un festival de buts. Si le football se plaît à déjouer les pronostics les plus évidents, le constat n’en reste pas moins: depuis la reprise, les Vaudois se sont transformés en machine à marquer. Face à Stade-Lausanne-Ouchy (4-2), Aarau (4-1) et Xamax (3-2), ils ont fait trembler les filets à onze reprises. Autant que lors des dix matches précédents.