FOOTBALL – Le Lausanne-Sport s’incline de justesse au Tessin Les Vaudois, battus (1-0) par un Lugano chirurgical, ont vu leur jolie série s’interrompre samedi au Cornaredo. André Boschetti

Mattia Bottani (à gauche devance Cameron Puertas. Il n’a pas manqué grand-chose aux Lausannois pour ramener au moins un point du Tessin. keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport n’a pas retenu la leçon de novembre dernier. Comme lors de son dernier match à la Pontaise, le néo-promu a été puni par des Tessinois calculateurs, qui ont profité de la seule erreur de la défense adverse pour s’adjuger trois points supplémentaires qui leur permettent d’occuper seuls la deuxième place au classement de Super League.

Dommage car les Vaudois avaient les moyens de poursuivre leur bonne série, samedi au Tessin. Malgré une entame de match un brin trop prudente, ils ont largement dominé un adversaire incapable de se ménager la moindre occasion après l’ouverture du score de Maric (18e). Un but obtenu suite à un corner de Ziegler que le défenseur détournait dans les filets de Diaw après avoir anticipé Loosli.

Mory Diaw a failli égaliser

Jusqu’à la pause, le LS ne parvenait ensuite à inquiéter Osigwe que sur des frappes lointaines de Kukuruzovic (23e) et Puertas (26e et 37e). Pour voir enfin une belle action collective lausannoise, il a fallu patienter jusqu’à la 42e minute. Une offensive à une touche de balle qui terminait sur le pied gauche de Suzuki. Le Japonais adressait ensuite un bon centre sur la tête de Mahou. La reprise du Français était toutefois déviée in extremis par Osigwe.

Après la pause, le LS se montrait enfin plus déterminé et conquérant mais sans parvenir à contourner une défense tessinoise bien organisée et agressive autour de Maric. Pour voir le néo-promu sérieusement inquiéter l’excellent Osigwe, il a fallu attendre le dernier quart d’heure et une double tentative de Suzuki puis de Guessand (74e). Entré peu auparavant, Bolingi manquait de réussite lorsqu’il voyait sa reprise de la tête terminer sa course sur le poteau gauche des buts tessinois (78e). Tout comme Mory Diaw lors des arrêts de jeu. Monté aux avant-postes, le gardien lausannois manquait d’un rien la cible alors que son homologue luganais était battu.

Lugano-Lausanne 1-0 (1-0) Afficher plus Cornaredo, huis clos.Arbitre: M. Bieri.But: 18e Maric, 1-0.Lugano: Osigwe; Kecskes, Maric, Ziegler; Lavanchy (83e Opara), Lovric, Sabbatini, Facchinetti (83e Daprela); Bottani (83e Gerndt); Abubakar (75e Lungoyi), Ardaiz (59e Covilo).

Entraîneur: Jacobacci.

Lausanne: Diaw; Loosli, Jenz, Flo; Boranijasevic, Puertas (85e Bares), Kukuruzovic, Suzuki 85e Nanizayamo); Da Cunha (69e Bolingi); Guessand, Mahou (75e Ouattara).Entraîneur: Giorgio Contini.

