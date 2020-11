Football – Le Lausanne-Sport sort un maillot collector La mode du vintage n'a pas épargné le club vaudois, qui réédite un maillot du début des années 80 pour ses plus fervents supporters. Robin Carrel

Claude Ryf (à g.) et Gérard Castella (à dr.) face au FC Zurich de Jure Jerkovic, en décembre 1981. KEYSTONE

Le marketing footballistique est désormais friand de deux genres de choses (enfin, entre autres mugs, tapis de bain et désormais masques...). Les «troisièmes» maillots dessinés un peu n'importe comment et les paletots vintage, qui rendent hommage à une époque bénie pour les supporters. C'est ce second chandail qui est en vente depuis ce jeudi matin sur le site du Lausanne-Sport et c'est une jolie réussite.

Les Lausannois actuels en mode vintage. @Lausanne-Sport

Le club vaudois et son équipier français - un gallinacé français qui n'est pas au repos, pour ne pas le citer - ont décidé de rééditer le maillot que le club de la Pontaise a porté entre 1981 et 1983, dans la foulée de la mythique victoire en Coupe de Suisse du 6 juin 1981, contre le FC Zurich. Stefano Crescenzi avait alors réussi un doublé lors des prolongations, pour une victoire finale 4-3.

Comme ce qui est rare est cher (109 francs), les fans les plus fervents – ou fortunés, ou qui s'ennuient en semi-confinement - pourront commander ou aller chercher un des 300 «précieux» dès ce jeudi, sur le coup de 11 heures. Ce maillot à dominance bleue et avec des lignes blanches, avec les sponsors d'époque en velours et le logo du LS qui va bien, est la réédition à l'identique de la tunique du début des années 80 et tombe à merveille pour «fêter» le très prochain départ du club vaudois de la Pontaise pour sa nouvelle maison de la Tuilière.

«Dès le départ de notre collaboration avec l'équipementier français, une telle réédition était une volonté, nous annonce Vincent Steinmann, le directeur commercial et marketing du club. Il avait été utilisé la première fois quelques semaines après le triomphe en Coupe, sur le terrain de Cully, pour un match amical mémorable contre Servette. Il est mythique!» Il sera aussi possible de le floquer, toujours en velours, aux numéros de l’époque, pour vous prendre pour Stéphane Crescenzi, Gabet Chapuisat, Claude Ryf, Marcel Parietti, Gérard Castella, Yves Mauron, Pierre-Albert Tachet, Joko Pfister ou, encore mieux, Robert Kok.

La vidéo produite par le LS.

«Ce nouveau maillot à la coupe classique est réalisé dans un jersey du bleu historique, rayé, 100% coton. Un coton tricoté et teint en France, à Troyes, à 40km du siège historique de la marque, est-il écrit sur la communication proposée par le LS. Pour parfaire cette édition collector, Le Coq Sportif remet à l’honneur le col modestie, col signature des archives de la marque.»