Une dernière pour un dernier. Ce jeudi soir, Lausanne prendra congé de son public, qu’il retrouvera la saison prochaine en Challenge League. Si ce derby contre le FC Sion doit lui permettre de confirmer sa trop tardive embellie (ses neuf points en font la 5e équipe du dernier tour), il s’annonce capital pour le visiteur.

Sur le départ, Alain Casanova n’en a cure. «On ne doit rien à personne. On se doit d’être le plus intègre possible, ne serait-ce que vis-à-vis du club et des supporters. Il ne s’agit pas de privilégier qui que ce soit.»