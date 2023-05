Football – Le Lausanne-Sport va-t-il perdre l’un de ses plus grands atouts? Grande satisfaction individuelle de la saison du LS conclue samedi par la promotion en Super League, Archie Brown serait pisté par les deux rivaux écossais, le Celtic et les Rangers. Florian Vaney

Archie Brown, moteur du Lausanne-Sport. keystone-sda.ch

Le corner qui a permis au Lausanne-Sport d’ouvrir le score samedi à Aarau et d’avancer vers sa promotion, c’est Archie Brown qui l’a obtenu. Il s’agit peut-être d’un détail. Mais à force d’empiler ce genre de détails, le défenseur anglais s’est transformé en l’un des plus sûrs atouts sur lequel a pu s’appuyer le LS ces derniers mois. Assurément l’une des toutes grandes satisfactions individuelles de l’exercice.

Au Royaume-Uni, d’où vient celui qui a franchi les échelons de la formation à Derby County, on n’a pas perdu sa trace. Archie Brown s’est pourtant aventuré bien loin des sentiers battus. La saison dernière, il a passé plus de temps sur le terrain en 1re ligue, avec l’équipe M21 du Team Vaud, qu’en Super League avec un Lausanne-Sport qu’il venait de rejoindre. Guidé dans ce pas de retrait avec humilité, l’arrière a accepté son sort pour rebondir plus haut que jamais.

Au cœur de l’attention

Vendredi, le Scottish Sun affirmait que les deux éternels rivaux du championnat écossais, le Celtic et les Rangers de Glasgow, posaient un œil intéressé sur le Lausannois. Au même titre d’ailleurs que le FC Copenhague. Une somme de plus de 2 millions de francs serait pour l’instant articulée pour transférer celui qui était arrivé gratuitement à la Tuilière il y a deux ans.

L’histoire est particulièrement belle lorsqu’on sait que le joueur de 21 ans a failli ne pas revenir à Lausanne l’été dernier, à la fin d’une saison atroce. «Quand j’ai signé au Lausanne-Sport, j’ai passé un de mes premiers coups de fil à Archie. En fait, il voulait rester en Angleterre. Je lui ai proposé de rester chez nous, de nous faire confiance. Cette chance, c’est lui qui l’a saisie», détaillait Ludovic Magnin à Blick il y a peu.

Aldin Turkes s’en va

Entre les deux hommes, le courant a immédiatement passé. Le latéral brouillon d’alors est temporairement devenu une pièce solide et fiable de la défense à trois voulue par son coach en début de saison. Puis, lorsque le LS est repassé à quatre derrière, Archie Brown avait retrouvé suffisamment de confiance pour exceller dans un rôle qui lui avait valu tant de moqueries quelques mois plus tôt. Sa feuille statistique ne dit pas tout de son impact dans le jeu vaudois, mais les cinq buts et quatre passes décisives dont il s’est fait l’auteur cette saison témoignent du gros plus offensif qu’il a su amener.

À peine promu, le pensionnaire de la Tuilière pourrait donc perdre l’un de ses meilleurs atouts. Ce qui est d’ores et déjà acté, comme le révélait Blick, c’est qu’Aldin Turkes ne portera plus le maillot lausannois. Plombé par une blessure dramatique survenue en décembre 2020, le buteur restera comme l’un des grands artisans de la promotion obtenue cette année-là. Adoré du public, il a inscrit 34 buts en 68 apparitions avec le LS. «J’annoncerai mon prochain club d’ici quelques jours ou semaines», a-t-il promis.

Aldin Turkes a laissé un excellent souvenir aux fans lausannois. Keystone.

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.