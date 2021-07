Après le revers face à Saint-Gall – Le Lausanne-Sport veut montrer son vrai visage Battus en ouverture de la saison de Super League, les Vaudois entendent bien rectifier le tir face au FC Zurich samedi. Moritz Jenz montre la voie. André Boschetti

Moritz Jenz, ici aux prises avec le Saint-Gallois Youan, regrette que le LS n’ait pas réussi à montrer son vrai visage, samedi dernier pour son premier match devant ses supporters. KEYSTONE

Ilija Borenovic et le Lausanne-Sport rêvaient d’une entame de championnat victorieuse face à Saint-Gall pour leur toute première sortie devant leur public. Il n’en a rien été et les joueurs, comme les spectateurs, ont quitté la Tuilière un brin déçus, samedi dernier. Mais pas abattus. «Peut-être bien que les attentes des gens étaient un peu trop élevées pour ce qui n’était qu’un premier match, relativise le coach lausannois. Il ne faut pas oublier que nous ne travaillons ensemble que depuis quelques semaines seulement et que pas mal de choses ont changé pour les joueurs. Nous avons encore besoin d’un peu de temps pour trouver le bon rythme et nos automatismes. Mais il est clair que l’on peut et que l’on doit mieux faire. Nous avons d’ailleurs beaucoup travaillé cette semaine pour le montrer dès ce samedi, à Zurich.»