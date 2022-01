Art contemporain – Le Lausannois Philippe Decrauzat en lice pour le prix Duchamp 2022 Être dans le dernier carré de la prestigieuse récompense dans le domaine de l’art contemporain assure une exposition collective au Centre Pompidou à Paris. Florence Millioud Henriques

Philippe Decrauzat avec «Loop» (la grande figure fleur) était de l’accrochage des œuvres récentes de la collection d’art BCV au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne jusqu’au 9 janvier dernier. Keystone

Créé pour «récompenser les talents français les plus influents», le Prix Duchamp se fie à un jury qui pousse la porte des ateliers d’artiste. Et cette année, en plus de dire son amour de la peinture, il passe à nouveau les frontières hexagonales en nommant le Lausannois Philippe Decrauzat, né en 1974, dans le quatuor des finalistes 2022.