Bisbille chez les antivaccins? – Le leader anti-loi Covid démissionne Werner Boxler, fer de lance des Amis de la Constitution, s’en va. Il invoque une trop grande politisation des causes qu’il défend. Sébastien Jubin

Au soir du 28 novembre dernier, Werner Boxler, coprésident des Amis de la Constitution, admet l’échec du référendum contre la loi Covid à Bümpliz. KEYSTONE/Peter Schneider

À bout de bras, il a porté les référendums contre la loi Covid. Le Lausannois d’adoption a été l’un des fers de lance des opposants, dénonçant un texte liberticide. Finalement, la loi a été plébiscitée par le peuple en novembre dernier.

Désormais, Werner Boxler déclare ne pas être un politicien et arrête tout. Tête pensante et coprésident des Amis de la Constitution depuis l’été 2020, l’homme de 62 ans a présenté sa démission au 1er janvier 2022. Il invoque une trop grande politisation des causes qu’il défend.