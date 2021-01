Boom du ski de randonnée – Le leader mondial de la peau de phoque est Vaudois Dopée par le virus, la petite entreprise de Denges ne connaît pas la crise et domine le marché. En 2020, elle a réalisé un bond de 15% de son chiffre d’affaires. Pierre-Alain Schlosser

Josep Castellet, directeur de POMOCA, présente un des modèles de la marque numéro un au monde. Vanessa Cardoso

Depuis plusieurs saisons, le ski de randonnée est la discipline qui grimpe. Synonyme de liberté et de sensations naturelles, la peau de phoque séduit les adeptes de sport d’endurance. Cet hiver encore, les magasins spécialisés ont été, pour ainsi dire, dévalisés. À tel point que certains d’entre eux se sont retrouvés en rupture de stock en décembre.

«Notre carnet de commandes est quatre fois plus plein qu’un mois de janvier ordinaire. Si bien qu’en 2021, nous nous attendons à une croissance de 25 à 40%.» Josep Castellet, directeur de POMOCA

Leader mondial des peaux autocollantes, la firme POMOCA (pour peau-mohair-caoutchoutée), établie à Denges, a vu son chiffre d’affaires progresser de 15% en 2020, malgré la crise et un lock-down en mars-avril. «Le virus a favorisé nos affaires, admet Josep Castellet, directeur de POMOCA. Le sport outdoor marche toujours bien en temps de crise. On l’a déjà observé en 2008-2009. Quand les gens sont stressés, ils ont besoin de se ressourcer dans la nature. En plus, la distanciation sociale est respectée dans ce sport. Depuis septembre, la demande dans les magasins et sur internet a explosé. C’est bien simple, nous n’avons pas pu répondre à la demande.»