Effets de la pandémie – Le LEB a encore dû puiser 2 millions dans ses réserves L’introduction de la cadence à 15 minutes jusqu’à Échallens et le retour progressif des passagers n’ont pas suffi à équilibrer le budget 2021. Sylvain Muller

L’introduction de la cadence 15 minutes jusqu’à Échallens en 2021 n’a pas suffi pour compenser les effets du Covid sur la fréquentation des trains du Lausanne – Échallens – Bercher. 24 HEURES – JEAN-PAUL GUINNARD

Entre les effets du Covid et les interruptions du trafic ferroviaire dû à la construction du tunnel sous l’avenue d’Échallens, difficile pour les responsables du Lausanne – Échallens – Bercher (LEB) de comparer ces dernières années entre elles. Avec une hausse des recettes de 6,2% entre 2020 et 2021, la courbe est toutefois repartie dans le bon sens l’an passé, même si la fréquentation d’avant-Covid n’a pas encore été retrouvée.

Satisfaction en hausse

Mercredi à Assens, lors de l’assemblée générale des actionnaires – la première en présentiel depuis trois ans –, le bilan présenté était donc plutôt positif. «Avec 3,3 millions de voyageurs transportés, 2021 fut l’année du retour de nos clients. Avec, en plus, un taux de leur satisfaction en nette progression, s’est félicité le directeur Olivier Bronner. On recommence à faire confiance au LEB et c’est, pour nous, une source de satisfaction.»

L’augmentation du taux de ponctualité des trains de 86 à 95% en une année n’y est sans doute pas étrangère. Mais l’introduction de la cadence 15 minutes jusqu’à Échallens y a aussi contribué, entraînant une hausse de 17% du nombre de kilomètres parcourus par les rames blanches et vertes.

«Nous devrions retrouver, voire dépasser la fréquentation 2019 dès cette année.» Olivier Bronner, directeur du Lausanne – Échallens – Bercher

Financièrement et en raison des circonstances particulières, l’exercice s’est soldé par une nouvelle perte nécessitant de puiser 2 millions de francs supplémentaires dans les réserves, après les 3,7 millions de l’année d’avant. «Mais nous devrions retrouver, voire dépasser la fréquentation 2019 dès cette année», a précisé Olivier Bronner.

À noter enfin que le désormais conseiller national Alexandre Berthoud ne fera plus partie du conseil d’administration, puisqu’il est arrivé au terme des douze ans maximaux prévus par les statuts de la compagnie. L’élu de Neyruz-sur-Moudon (Montanaire) ne sera pour l’instant pas remplacé, les statuts prévoyant que le CA est composé de cinq à sept membres.

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.