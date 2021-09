Infrastructures ferroviaires – Le LEB a présenté trois nouveaux chantiers La compagnie de chemin de fer va mettre à l’enquête ces prochaines semaines la rénovation et la transformation des gares de Jouxtens-Mézery, Le Lussex et Romanel-sur-Lausanne. Sylvain Muller

La gare de Romanel-sur-Lausanne telle qu’elle devrait se présenter après les travaux, avec ses quais allongés et le passage sous voies pour piétons qui aura remplacé le passage à niveau. TL

Le port du masque obligatoire et l’absence d’apéritif d’après-séance n’ont pas refroidi l’intérêt pour les séances d’information publiques organisées mercredi et jeudi par le LEB. Il faut dire que les responsables de la compagnie ferroviaire du Lausanne-Échallens-Bercher présentaient trois projets d’envergure qui vont impacter la vie dans le secteur compris entre Romanel-sur-Lausanne et Jouxtens-Mézery. Baptisé «JLR» pour «Jouxtens-Lussex-Romanel», le projet prévoit en effet la rénovation et la transformation de trois gares, organisées de manière simultanée pour limiter les nuisances.