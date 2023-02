Chantier d’envergure – Le LEB aura son deuxième tunnel pour passer sous Étagnières La compagnie prépare la séparation du rail et de la route entre Cheseaux et Échallens à l’horizon 2030. Un quai provisoire sera utilisé d’ici-là. Sylvain Muller

Actuellement, les barrières du LEB coupent la route cantonale traversant Étagnières 13 minutes par heure. 24 HEURES – FLORIAN CELLA

En mettant en service son tunnel sous l’avenue d’Échallens en mai dernier, le Lausanne – Échallens – Bercher a supprimé le plus gros point noir des 24 km de voies où il circule. Mais de nombreux chantiers de modernisation et d’amélioration de la ligne restent au programme, à commencer par celui présenté mardi soir à Étagnières: l’enterrement de la ligne sous ce village du Gros-de-Vaud pour ne plus couper la route cantonale reliant Lausanne à Échallens. «Pour le LEB, ce chantier est au moins aussi important que celui du tunnel sous l’avenue d’Échallens», précise le directeur Olivier Bronner.