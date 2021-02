Difficultés de fonctionnement – Le LEB met aussi à jour sa gouvernance La compagnie ferroviaire réorganise son conseil d’administration et crée un conseil consultatif réunissant notamment les communes traversées par la ligne. Sylvain Muller

Jacques Millioud préside le conseil d’administration de la compagnie du Lausanne – Échallens – Bercher depuis plusieurs années. Florian Cella – archives

Le raté de l’introduction de la cadence 15’ jusqu’à Échallens des trains Lausanne – Échallens – Bercher a des conséquences jusqu’au sommet de la compagnie ferroviaire. Une année et demie après ce couac mémorable, le LEB annonce qu’il réorganise son conseil d’administration et va créer un Conseil des communes, un organe consultatif réunissant toutes les communes traversées et/ou concernées par le fonctionnement de la ligne.

«Nous avons besoin de compétences supplémentaires au sein du conseil d’administration.» Jacques Millioud, président du conseil d’administration de la compagnie du Lausanne – Echallens – Bercher

«D’une part, nous avons besoin de compétences supplémentaires au sein du conseil d’administration, explique son président Jacques Millioud. D’autre part, nous avons constaté qu’il arrive parfois que des représentants de communes en son sein se préoccupent essentiellement de ce qui les touche personnellement.» L’idée est donc de mieux séparer les choses, afin que le CA puisse se concentrer sur sa mission première: la stratégie de développement de la ligne.

Ce nouvel organe dirigeant sera élu lors de l’assemblée générale du 23 juin prochain. De neuf membres actuellement, dont plusieurs représentants de communes, il passera à un chiffre situé entre 5 et 7. «Deux sièges seront toujours réservés à la Confédération et au Canton, qui détiennent et financent la grande majorité de la compagnie, détaille Jacques Millioud. Un siège sera réservé pour les Communes du bas de la ligne – Cheseaux et en dessous – et un pour les communes du Gros-de-Vaud. Cela nous laissera donc la possibilité de compléter l’effectif avec trois spécialistes, par exemple des finances, du marketing ou de la communication».

Un conseil de 13 communes

En compensation, mais aussi pour disposer d’une nouvelle force de proposition, le CA a décidé de créer un Conseil des communes, qui réunira les onze communes traversées par la ligne (Bercher, Fey, Montilliez, Échallens, Assens, Étagnières, Cheseaux-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne, Jouxtens-Mézery, Prilly et Lausanne), plus deux qui pourront changer en fonction des circonstances. La première réunion de ce nouvel organe consultatif est agendée au 1er octobre prochain. «Le président du CA et le directeur participeront aux deux à trois réunions annuelles prévues», précise l’ancien syndic de Cheseaux-sur-Lausanne.