Étude pluridisciplinaire – Le lecteur se sentirait démuni face au changement climatique Le traitement par la presse internationale de la recherche sur le climat pousse-t-il les lecteurs à agir? Non, répondent des chercheurs de l’UNIL. Catherine Cochard

L’été dernier, les températures caniculaires avaient fait réapparaître le col de Tsanfleuron, resté sous la glace durant deux mille ans. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Les médias se font régulièrement l’écho de la recherche scientifique en matière de changement climatique. Mais cette médiatisation favorise-t-elle une prise de conscience et une réponse citoyenne, soit l’envie d’agir pour lutter contre le réchauffement de la planète? Cette question sert de point de départ à une étude pluridisciplinaire de l’UNIL. Publiée dans la revue scientifique «Global Environmental Change», elle est cosignée par cinq chercheurs: Marie-Elodie Perga, Julia Steinberger (également coauteure du rapport du GIEC) et Stuart N. Lane, de la Faculté des géosciences et de l’environnement, et Oriane Sarrasin et Fabrizio Butera, de l’Institut de psychologie.