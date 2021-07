[9/42] À Vaud l’eau – Le Letten à Zurich, de la défonce à la détente L’ancienne scène ouverte de la drogue s’est métamorphosée en une plage urbaine où règne la mixité sociale. Catherine Cochard

Le Primitivo n’est ouvert que d’avril à octobre. Faite de containers, sa structure est montée puis démontée chaque année. Michele Limina

Il y a deux manières d’aborder Zurich quand on débarque en train. Soit en sortant de la gare pour rejoindre la Bahnhofstrasse et vérifier la réputation d’îlot de cherté qui colle à la ville comme un chewing-gum sous des mocassins Weston.

Soit en quittant l’édifice ferroviaire par le côté opposé à l’artère commerçante, direction le Letten – cette ancienne halte CFF devenue au cours des années 1990 scène ouverte de la drogue (lire l’encadré) – pour découvrir un autre visage de la ville, loin des enseignes de luxe et des banquiers tirés à quatre épingles.

Une zone de non-droit Afficher plus Le Letten devient une scène ouverte de la drogue durant l’été 1992, peu de temps après la fermeture – en février de la même année – du Platzspitz. Les dealers et toxicomanes qui avaient occupé le parc derrière la gare dès 1986 se déplacent d’abord dans le Ve arrondissement. Puis, sous la pression des habitants qui ne veulent pas de drogués en bas de chez eux, la Ville les laisse de nouveau se rassembler sur la zone désertée de l’ancienne gare CFF. Dans son édition du 23 août 1994, «Le Monde» décrit: «Sous un pont, le long des voies désaffectées, des centaines de toxicomanes vont et viennent parmi les immondices, les seringues et les préservatifs. Sur place, les services sociaux distribuent en moyenne 14’000 seringues et jusqu’à 1000 préservatifs par jour.» Au fil du temps, la situation s’est aggravée. «Les autorités ne savent plus où donner de la tête pour tenter d’enrayer la subite détérioration enregistrée ces derniers jours à Zurich sur le front de la drogue, continue «Le Monde». Quatre morts en un mois, une implacable guerre de clans entre revendeurs libanais et maghrébins, des agressions de passants et des menaces d’attentats contre la police. (…) Pendant toute une matinée, une cinquantaine d’ouvriers de la voirie portant des masques de chirurgien ont été dépêchés sur place. Sous le regard narquois des dealers, ils ont déblayé, a précisé le responsable des travaux publics de la Ville, «une couche compacte de 20 centimètres d’épaisseur d’excréments et de détritus de toutes sortes qui s’étaient accumulés au cours des deux dernières années». Pas moins de douze camions ont été mis à contribution pour transporter entre 10 et 15 tonnes d’ordures.» Quelques jours avant l’article du quotidien français, «Le Nouveau Quotidien» résumait le bourbier politique. «La Ville crie au secours et s’estime lâchée dans une situation d’urgence absolue. Berne juge en avoir déjà beaucoup fait et accuse Zurich de ne pas avoir su gérer à temps son problème. Une énorme bataille politique s’est publiquement engagée.» Le Letten doit être évacué. Un ultimatum est finalement fixé par les forces de l’ordre au lundi 13 février 1995 à minuit. Il sera suivi de la répression systématique des toxicomanes. CCD

Images du passé

Chemin faisant, en traversant le Platzspitz, nous reviennent en tête des images des années 1980 montrant ce même espace en beaucoup moins vert et accueillant. Là où jadis les toxicomanes se piquaient, les citadins d’aujourd’hui bouquinent, font la sieste sur la pelouse ou savourent une glace en famille.

En utilisant la passerelle piétonne du Drahtschmidlisteg, on rejoint la zone du Letten qui coule ensuite sur plusieurs kilomètres au bord de la Limmat jusqu’à Wipkingen. Le décor oscille entre les vestiges industriels du siècle dernier, les charmants Badis (la structure des années 1950 de l’Oberer Letten et celle en bois de 1909 de l’Unterer Letten), les nouvelles constructions en béton et la nature verdoyante là où passaient autrefois les rails.

«Pas pour les enfants»

Un couple, la vingtaine, raconte: «Ce n’est pas un lieu de baignade pour les enfants, la force de la rivière ne rend pas l’endroit sûr pour eux. Ici viennent principalement des gens de notre âge, qui emmènent dans leur sac du vin bon marché acheté dans un Denner de la Langstrasse. Tout le monde fait ça! C’est un endroit convivial, le deck en teck installé sur la rivière favorise la proximité. Et surtout ça ne coûte rien, ce qui est rare à Zurich!»

«Les samedis et dimanches, il y a trop de monde, chacun met sa musique, ça devient vite agaçant.» Deux copines

Le Letten du «dessus» (Oberer Letten) et son style typiquement alternatif mêlant le béton, les graffitis ainsi qu’un solarium en teck suspendu au-dessus des eaux de la Limmat. Michele Limina La structure des années 1950 du «Flussbad», sur la rive gauche de l’Oberer Letten. Michele Limina La structure en bois du «Flussbad Unterer Letten» date de 1909 et permet aux hommes et femmes de se changer. Michele Limina 1 / 11

Deux copines d’une trentaine d’années profitent de venir ici en semaine pendant leur pause de midi, «c’est à deux minutes du centre à vélo, mais les samedis et dimanches, on évite le Letten: il y a trop de monde ici, chacun met sa musique, ça devient vite agaçant.»

Et au milieu coule une rivière Afficher plus L’eau urbaine distribuée en réseau s’impose comme une nécessité à Zurich, à la suite d’épidémies de choléra et de typhus dans les années 1860. Il s’agit non seulement de l’amener dans les foyers des citadins, mais aussi de la transformer en énergie pour accompagner le développement industriel de la ville et de sa région. Pour obtenir une qualité d’eau satisfaisante, on imagine alors un système capable de distribuer l’eau sous pression aux ménages ainsi que son énergie aux manufactures et industries. La centrale hydraulique de Letten, qui turbine les eaux de la Limmat, débute ses opérations dans ce contexte en 1878. Monument de l’histoire industrielle, la centrale – qui fait office de séparation entre le haut (Oberer) et le bas (Unterer) Letten – est la plus ancienne de la Ville de Zurich. CCD

Touristes, résidents, lézards et abeilles

«L’exemple du Letten montre comment on peut concilier protection de la nature et activités de loisirs, développe la maire de Zurich, Corine Mauch. Grâce à une réhabilitation soignée du Letten, la zone est aujourd’hui attrayante pour les touristes et les résidents, mais aussi pour les lézards et les abeilles qui y trouvent un habitat de choix.»

Markus Duner est le gérant du Primitivo, un des bars les plus connus du Letten, installé dans une structure éphémère en conteneurs ouverte uniquement d’avril à octobre. Il fut l’un des premiers à avoir osé s’y installer professionnellement. «Nous avons commencé en 2005 à développer une offre de restauration et des soirées, se souvient-il. Avant, il n’y avait rien, à part une vague roulotte qui servait quelques boissons.»

«Auparavant, nous étions légèrement en dehors de la ville. Mais, en vingt-cinq ans, Zurich s’est développée. Nous sommes à présent beaucoup plus au centre que dans les années 1990.» Markus Duner, gérant du Primitivo

Le gérant explique que le Letten a profité de l’expansion urbanistique. «Auparavant, nous étions en dehors de la ville. Mais, en vingt-cinq ans, Zurich s’est développée de part et d’autre, les anciens quartiers industriels sont devenus des lieux de vie et de consommation. Nous sommes à présent beaucoup plus au centre que dans les années 1990.»

Extrait du «Nouveau Quotidien» du 18 août 1994. DR – «Le Nouveau Quotidien» Extrait du Monde du 23 août 1994. DR – Le Monde Extrait de 24 heures du 10 février 1995. DR – 24 heures 1 / 5

Proximité avec la gare

«La transformation du Letten aurait été très différente s’il était situé à 2 kilomètres de la gare, estime Vincent Kaufmann, sociologue spécialiste, notamment, des questions de mobilité, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et directeur scientifique du Forum Vies Mobiles.

La zone a profité de la mise en service, dans les années 1990, du S-Bahn, le réseau express régional, qui – en connectant la région au centre – a eu impact très fort sur le dynamisme de toute la région zurichoise.» Tout en renforçant la gentrification des quartiers du centre.

«La transformation du Letten aurait été très différente s’il était situé à 2 kilomètres de la gare.» Vincent Kaufmann, sociologue

«Pour le moment, la métamorphose du Letten peut être considérée comme une réussite, développe Vincent Kaufmann. Mais le processus n’est pas terminé, les quartiers sont en mouvement: la mixité qu’on trouve aujourd’hui n’est déjà plus celle de 2010. Et il faut craindre qu’à l’avenir, sur la base de projections réalisées à partir des tendances actuelles, on assiste à l’éviction progressive des couches les plus populaires de la population.»

Quel remède à cela? «Le rapport social actuel au Letten est à peu près correct, toute intervention complémentaire comporte un risque de déséquilibre», relève le designer de l’espace public Ruedi Baur.

«Il se trouve à cet endroit du souterrain que je trouve très intéressant.» Ruedi Baur, designer de l’espace public

Pour lutter contre la gentrification, rien de tel, selon lui, que de maintenir un peu de désordre. «Il ne faudrait pas ajouter plus de culture à cet endroit, ajoute-t-il, non sans provocation. Car le risque, à Zurich, c’est qu’il ne s’agisse pas de culture populaire mais de culture élitiste, avec un prix d’entrée prohibitif.» Et de conclure: «Il se trouve à cet endroit du souterrain que je trouve très intéressant.»

