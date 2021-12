Hockey sur glace – Le LHC a fait la différence en deuxième partie de match Les Lausannois se sont imposés sur la glace d’Ajoie après avoir d’abord galéré, samedi soir (6-1). Jérôme Reynard Ajoie

Le Lausanne HC s’est facilement imposé sur la glace d’Ajoie. keystone-sda.ch

Le HCA a beau être l’équipe la plus limitée du championnat en termes de talent individuel. Il y aura toujours de ces soirées compliquées à la Raiffeisen Arena. Des matches durant lesquels les hommes de Gary Sheehan seront poussés par leur formidable public et ne manqueront pas de répondant au rayon détermination et hargne. Lausanne l’a expérimenté samedi, malgré sa large victoire, qui s’est dessinée en deuxième partie de rencontre (6-1).

Au lendemain d’un gros combat face à Davos, alors qu’Ajoie était au repos, les Lions ont commencé par galérer. Un peu désinvoltes, ils ont concédé l’ouverture du score à la suite d’un puck mal dégagé par Bertschy derrière lequel Frick s’est lancé trop facilement (8e Devos 1-0, sur passe de Gauthier-Leduc, de retour au jeu).

Bien organisés devant un Tim Wolf à son affaire, les Jurassiens ont d’abord fait mieux que tenir. Il faut dire que le LHC n’est pas l’équipe la plus inspirée offensivement cette saison.

Lausanne tue le match au 3e tiers

Reste que cette dernière a fini par trouver la faille, après avoir tremblé à deux reprises en infériorité numérique.Jäger a remis les deux formations à égalité (33e 1-1), avant que Baumgartner ne donne l’avantage aux visiteurs trois minutes plus tard (36e 1-2).

Rageant pour ce HCA qui n’y arrive pas en power play (8 rencontres sans marquer dans la spécialité). Et qui ne peut pas se permettre de laisser passer ce genre d’opportunités les unes après les autres.

Lausanne a tué le match au troisième tiers grâce à des réussites signées Kenins et Emmerton en l’espace de 40 secondes (47e 1-4), avant le solo de Bertschy (55e 1-5) et le coup de grâce d'Almond (60e 1-6).

De quoi boucler la semaine avec un bilan de trois victoires et une défaite aux tirs aux buts. Ajoie, de son côté, a enchaîné une sixième défaite consécutive.

Ajoie - Lausanne 1-6 (1-0 0-2 0-4) Afficher plus Raiffeisen Arena, 4162 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Vikman; Cattaneo, Meusy. Buts: 8e Devos (Gauthier-Leduc) 1-0, 33e Jäger 1-1, 36e Baumgartner (Frick, Frolik) 1-2, 47e Kenins (Heldner, Emmerton) 1-3, 47e Emmerton 1-4, 55e Bertschy 1-5, 60e Almond (Jäger, Frolik) 1-6. Ajoie: Wolf; Gauthier-Leduc, Birbaum; Joggi, Hauert; Rouiller, Eigenmann; Helfer, Pouilly; Asselin, Devos, Romanenghi; Fortier, Frossard, Huber; Frei, Ness, Rohrbach; Bogdanoff, Macquat, Schmutz. Entraîneur: Gary Sheehan. Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Glauser, Genazzi; Krueger, Gernat; Oejdemark; Kenins, Emmerton, Sekac; Bertschy, Fuchs, Riat; Frolik, Baumgartner, Bozon; Almond, Jäger, Maillard; Holdener. Entraîneur: John Fust. Pénalités: 2x2’ contre Ajoie; 4x2’ contre Lausanne. Notes: Ajoie sans Hazen ni Wännström (blessés). Lausanne sans Stephan, Marti (blessés), Barberio ni Douay (suspendus). Tirs sur le poteau: 18e Genazzi, 31e Gauthier-Leduc, 37e Frossard.

