Hockey sur glace – Le LHC a prouvé qu’il est sur la bonne voie Le Lausanne HC a battu le CP Berne 4-3 ce vendredi soir à la Vaudoise aréna. Les Lions empochent une deuxième victoire de rang en championnat et peuvent réussir la passe de trois pour la première fois de l’exercice dimanche contre Ambri sur leur patinoire. Cyrill Pasche

Jason Fuchs et Francis Paré (à droite) ont grandement contribué à la belle victoire du LHC contre Berne. KEYSTONE

Lausanne a connu ses meilleurs moments juste après la mi-match. Francis Paré, mis sur orbite et lancé en pleine vitesse par Jason Fuchs en zone médiane, venait de marquer d’un tir du poignet vif et précis (35e, 2-2). Avant la réussite de l’attaquant québécois, le LHC avait connu un début de deuxième période compliqué et passé trop de temps dans sa zone de défense.