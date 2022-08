Hockey sur glace – Le LHC angle son recrutement sur son power-play et son cœur Le club vaudois veut se servir de la désillusion du printemps dernier pour vivre une nouvelle saison plus aboutie. Le boss Petr Svoboda et l’entraîneur John Fust sont optimistes. Simon Meier

Daniel Audette fait peu à peu connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Vendredi à l’entraînement, l’attaquant de poche a montré sa vitesse et son habileté technique. KEYSTONE

Le premier choc est thermique, entre le four extérieur branché sur grill et le frigidaire annexe de la Vaudoise aréna. Le deuxième contraste, tout aussi saisissant, se dessine sur les visages. On avait quitté les joueurs du Lausanne HC déconfits, le 2 avril à Fribourg, après une défaite synonyme d’élimination ultrafrustrante en quart de finale des play-off. On les a retrouvés vendredi à l’entraînement, heureux comme des gamins à l’heure de reprendre une glace. Ça sourit, ça chambre, ça fait connaissance pour ce qui est des derniers arrivés, comme le Canadien Daniel Audette et l’Autrichien Michael Raffl.