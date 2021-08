Genève et Ajoie victorieux Afficher plus

Débarqué vendredi à Genève en provenance de Helsinki, Valtteri Filpulla a disputé ce samedi aux Vernets son premier match avec Genève-Servette. Le Finlandais de 37 ans, 1222 rencontres de NHL, a déjà pu démontrer une bonne partie de ses qualités sur la glace et une excellente forme physique. Opposés aux Tchèques de Pardubice, ce leader s’est déjà illustré en power-play. Aligné en première ligne aux côtés de Noah Rod et de Tyler Moy, c’est lui avec Henrik Tömmernes qui a permis à Daniel Winnik d’inscrire la seule réussite des Genevois, à la 12e minute. Les Grenat qui se présentaient avec Stéphane Charlin dans la cage et sans onze de leurs titulaires (blessés ou ménagés) se sont finalement imposés 2 à 1 aux tirs au but après que Filip Koffer eut égalisé à la 35e.

Prochain match de préparation des Aigles: le 2 septembre à Langnau. Ce sera le dernier avant de se déplacer le 7 au Hallenstadion affronter les Zurich Lions pour le premier match d’une saison qui s’annonce une fois encore prometteuse.

Le HC Ajoie a battu l'équipe allemande de Krefeld à Yverdon sur le score de 2-0. Le défenseur canadien Jérôme Leduc a ouvert la marque pour l'équipe jurassienne. Son compatriote Jonathan Hazen a inscrit le 2-0. Rapperswil a battu les Allemands de Schwenninger Wild Wings, tandis que Davos a pris le dessus sur le CP Berne 2-1 dans les autres matches de préparation de samedi.